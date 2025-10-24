강원도, 내년 녹색자금 14억원 확보…무장애나눔길·나눔숲 조성

강원특별자치도, 2026년 녹색자금 공모사업
3개 시군 2개 사업 선정…기금 14억원 확보
강릉·영월 무장애나눔길 12억원-정선 나눔숲 2억원
강원특별자치도(도지사 김진태)는 산림청 산하 한국산림복지진흥원이 주관하는 '2026년 녹색자금 지원 공모사업'에 3개 시군 2개 사업이 선정되어 총 14억원의 기금을 확보했다고 24일 밝혔다.
녹색자금 지원 공모사업은 복권기금 수익금을 재원으로 사회·경제적 취약계층에게 산림복지서비스를 제공하기 위해 추진되는 사업으로, 생활공간 주변에 녹지환경을 조성·개선하고 누구나 쉽게 숲속 체험을 누릴 수 있도록 녹색 인프라를 확충하는 것을 목표로 한다.
이번에 선정된 주요 사업을 살펴보면 '무장애나눔길' 조성사업(2개소, 12억원)은 보행 약자도 안전하게 산림을 체험할 수 있는 시설을 정비하는 사업으로, 강릉시 송정해변 무장애나눔길, 영월군 남면 연당원 무장애나눔길이 선정됐다.
'나눔숲' 조성사업(1개소, 2억원)은 복지시설 내 숲을 조성하는 사업으로, 정선군 프란치스코의 집이 선정됐다.
윤승기 강원특별자치도 산림환경국장은 "녹색자금 공모사업은 산림복지의 사각지대를 해소하고, 모두가 안전하고 평등하게 자연을 향유할 수 있는 환경을 마련하는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 도민 모두가 숲의 혜택을 누릴 수 있도록 지속 가능한 녹색 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
