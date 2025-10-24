1박2일-서경덕, '독도특집편' 방영…독도의 날 알린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독도를 함께 방문한 서경덕 교수와 '1박2일' 멤버들. 서경덕 교수

AD

KBS 간판 예능 '1박2일'과 '독도 지킴이' 서경덕 성신여대 교수가 의기투합해 '독도의 날'을 맞아 독도 특집편을 방영한다고 서 교수가 24일 전했다.

최근 서 교수와 '1박2일' 팀은 울릉도 및 독도를 직접 방문하여 독도에 관한 다양한 역사를 되돌아 보는 시간을 가졌다.

특히 대한민국 국민이라면 반드시 알아야 할 독도에 관한 기본적인 지식을 재미있는 '퀴즈쇼'로 풀어내 시청자들과 소통을 할 예정이다.

또한 동해 바다 위에서 독도를 지키고 있는 동해지방해양경찰청 함정에 탑승해 이들의 노고에 감사의 뜻을 전하기도 했다.

무엇보다 공식 허가를 받고 국내 예능 최초로 독도의 동도 정상에 위치한 '한국령' 바위, 우체통, 대형 태극기 등을 상세히 소개한다.

이에 대해 서 교수는 "10월 25일 '독도의 날'을 맞아 국민예능 '1박2일'을 통해 대한민국 독도를 제대로 소개할 수 있게 돼 뿌듯하다"고 전했다.

아울러 "최근 한국 예능은 국내 뿐만 아니라 많은 해외 시청자들이 즐겨 보고 있기에 독도가 대한민국 영토임을 자연스럽게 알릴수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 강조했다.





AD

한편, 독도 특집편은 오는 10월 26일과 11월 2일, KBS 2TV를 통해 2주 연속으로 방영될 예정이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>