삼성 글로벌골즈 앱, 누적 기부금 2200만달러 돌파…출시 6년여만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광고 시청 후 수익금 기부…월 이용자 수 5000만명 이상

삼성전자는 2019년 출시한 '삼성 글로벌골즈' 앱을 통해 지난 6년 동안 누적 기부금 2200만달러(약 300억원)를 돌파했다고 24일 밝혔다.

삼성 글로벌골즈 앱은 삼성전자와 유엔개발계획(UNDP)이 파트너십을 맺고 사용자들이 17개의 지속가능개발목표 달성을 위해 참여할 수 있도록 개발한 플랫폼이다.

삼성전자는 2019년 출시한 '삼성 글로벌골즈' 앱을 통해 지난 6년 동안 누적 기부금 2200만달러(약 300억원)를 돌파했다고 24일 밝혔다. 삼성 글로벌골즈 앱을 사용 중인 모습. 삼성전자 제공

AD

앱은 갤럭시 스마트폰, 태블릿, 워치 제품에 설치돼 있어 누구나 자유롭게 사용할 수 있다. 2019년 8월 출시 이후 올해 9월 기준 월간 활성 사용자는 5000만명을 웃돈다.

사용자는 앱 내에서 지속가능개발목표를 학습하는 동시에 광고 시청을 통해 적립한 수익금을 기부하거나 직접 원하는 금액을 기부할 수 있다.

삼성전자에 따르면 사용자들은 17개의 지속가능개발목표 중 ▲빈곤 종식 ▲기아 종식 ▲깨끗한 물과 위생 ▲건강과 웰빙 ▲양질의 교육 등 순으로 관심을 보이고 있다.

삼성전자는 사용자의 광고 수익을 통한 기부금과 동일한 금액을 추가로 기부하는 매칭 펀드를 운영하고 있다. 모금된 기부금은 UNDP가 지속가능개발목표를 지원하는 데 사용된다.





AD

한편, 삼성 글로벌골즈 앱은 2020년 세계 최대 전자·IT 전시회 CES에서 혁신상을 수상한 것을 시작으로 2022년 소셜 임팩트 어워드 명예상, 2024년 앤썸 어워드 파트너십과 협업-책임감 있는 기술 부문 동상을 수상했다.

삼성전자는 2019년 출시한 '삼성 글로벌골즈' 앱을 통해 지난 6년 동안 누적 기부금 2200만달러(약 300억원)를 돌파했다고 24일 밝혔다. 삼성 글로벌골즈 앱을 사용 중인 모습. 삼성전자 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>