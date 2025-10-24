"美 재무부 관세보전금 확대, 현대·기아 1.8조 손익 개선 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 정부가 2027년 4월까지 지급 예정이던 현지 조립 차량에 대한 관세 보전금을 2030년까지 확대 적용하기로 발표했다. 이에 현대차와 기아를 포함한 주력 부품사의 손익 개선이 기대된다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 24일 "현대차·기아의 경우 연간 권장 소비자가격(MSRP) 4만 달러를 가정시 현재 생산능력 88만대를 통해 연간 환산시 약 1조8000억원의 관세보전금 인식이 가능할 것으로 보인다"고 밝혔다.

미국 조지아주 서배너 엘라벨에 위치한 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA). 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부는 최근 자국 자동차 산업의 부품 관세를 완화하는 조처를 연장했다. 이 제도는 미국에서 생산·판매되는 완성차 권장소비자가격(MSRP)의 최대 3.75%까지 수입 부품 관세를 상쇄할 수 있도록 해준다. 예를 들어 자동차 한 대가 100만 원이라면 그 3.75%인 3만7500원에 해당하는 금액만큼 부품 관세를 면제한다는 뜻이다.

이 제도는 당초 2년 만에 종료될 예정이었으나, 이번 발표를 통해 2030년까지 5년 연장됐다. 적용률 또한 3.75%를 유지하기로 했다.

유 연구원은 "현지 생산비율 50%를 가정시 MSRP 보전금 정책은 관세율 약 4.5%분에 해당한다"면서 "추가 메타플랜트(현대차 조지아 전기차 공장) 가동을 통해 40만대 분 생산을 확보할 경우 관세보전금 규모가 연간 8000억원 규모가 추가로 발생한다"고 설명했다.

유 연구원은 "완성차는 최대한 MSRP가 높은 차종 투입시 수혜가 크며, 현지환율을 높이는 인세티브로 활용할 것으로 전망한다"고 말했다.

이어 "특히 전기차의 경우 10월부로 7500달러 세제혜택이 사라지나, 이번 보전금을 활용시 MSRP가 4만달러인 경우 약 1500달러에 해당 돼 전기차에 대한 인센티브가 사실상 부활하는 격"이라면서 "단기적으로는 현대차와 기아의 SUV HEV 차종의 현지화로 보전금 예상치가 증가할 것으로 기대된다"고 전망했다.

유 연구원은 부품사의 밸류체인 재평가도 기대했다. 그는 "현대차와 기아를 포함한 주력 OEM이 미국의 차량 현지조립을 위한 생산능력 증가가 예상된다"면서 "부품 생태계의 양적 성장 싸이클에 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.





이어 "미국내 현대차그룹 및 GM, 테슬라를 주력으로 공급중인 HL만도가 최선호로 꼽힌다. 현대모비스, 에스엘, 화신 등 현대차그룹과 동반 진출이 집중된 부품업체에 대한 중장기 재평가가 기대된다"고 덧붙였다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

