"서울 관광 이끈다더니" 알고보니 무자격…불법 가이드 6명 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 몰린 명동·홍대서 '가짜 가이드' 적발

서울시 "관광 신뢰 회복 위해 단속 강화"

서울을 찾는 외국인 관광객이 급증하는 가운데 일부 여행업체가 자격이 없는 가이드를 고용했다가 적발됐다.

서울 경복궁이 외국인 관광객들로 붐비고 있는 모습. 아시아경제DB

AD

서울시는 이달 15일부터 17일까지 홍대입구역, 명동, 경복궁 일대에서 무자격 가이드 단속을 실시한 결과 총 6명을 적발했다고 23일 밝혔다. 이번 단속에는 서울시 자치구, 서울경찰청 기동순찰대, 한국관광통역안내사협회가 함께 참여했다.

관광진흥법에 따르면 외국인 관광객을 상대로 안내 활동을 하려면 '관광통역안내사 자격증'을 취득해야 한다. 그러나 일부 여행업체는 무자격자를 가이드로 고용해 역사·문화 해설을 부정확하게 전달하거나 단순 쇼핑 일정 위주의 '실적 채우기 투어'를 운영해 관광 품질 저하 우려가 제기돼왔다.

서울시는 현장에서 '가이드 자격증 조회 앱'을 활용해 62명의 자격 유효 여부를 확인하고 이 중 무자격 활동 6건을 적발했다. 무자격 가이드에는 과태료를, 해당 인력을 고용한 여행업체에는 과징금 또는 행정처분을 내릴 예정이다. 관광진흥법상 무자격 가이드에게는 1차 150만원, 2차 300만원, 3차 500만원의 과태료가 부과되며 여행업체는 1차 시정명령, 2차 사업정지 15일, 3차 등록 취소 처분을 받을 수 있다.

구종원 서울시 관광체육국장은 "최근 서울을 찾는 외국인 관광객이 역대 최대치를 기록한 만큼 건전하고 신뢰받는 관광 환경을 조성해 서울의 매력을 한층 높이고자 한다"고 말했다.





AD

한편 올해 8월까지 방한 외국인은 1230만명을 기록했다. 현재 추세라면 역대 최대인 2000만명을 넘어설 것으로 보인다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>