경기도, 수원·양주서 '장애인 기회소득' 특별전시회

경기도가 경기 남부와 북부에서 장애인 기회소득 특별전시회를 연다.

경기도는 이달 24~26일 수원 아브뉴프랑 광교에서, 28~31일 양주 북부누림센터에서 각각 '기회의 창 너머, 장애인 기회소득'을 주제로 특별전시회를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 '장애인 기회소득' 정책을 통해 변화한 참여자들의 모습을 도민과 함께 나누고, 장애인에 대한 사회적 인식 확산을 위해 마련됐다.

장애인 기회소득은 스마트워치를 활용해 주 2회 이상 운동 등 가치 활동을 인증하면 월 10만원을 지급하는 경기도 대표 복지정책이다.

경제적 지원뿐 아니라 건강관리와 사회참여를 촉진해 장애인의 자립과 삶의 질 향상에 기여하고 있다. 전시는 단순한 정책 홍보를 넘어 참여자들의 변화를 시각적으로 느끼고 체험할 수 있도록 총 3개의 공간으로 구성했다.

첫 번째 공간 '변화의 토대'는 참여자 전체의 건강지표 개선, 삶의 만족도 변화 등을 시각화해 정책의 효과를 한눈에 보여주는 공간이다.

두 번째 공간 '변화의 여정'은 실제 참여자들의 손글씨 기록과 개인 소품을 통해 변화 이야기를 전달한다. 각 부스에는 기회소득 참여 이전의 생활부터 현재까지의 삶의 여정을 시각적으로 표현했다. 기회소득 참여 계기가 각자의 꿈으로 이어진 과정을 보여주면서 그림 활동 도구와 새로 마련한 운동 도구 등을 전시해 관람객이 실제 참여자의 변화를 생생하게 체험할 수 있다.

세 번째 공간 '당신이 바라는 변화'는 장애인·비장애인, 가족 단위의 관람객이 직접 참여하며 성과를 이해하고 체험할 수 있도록 보드게임 형태의 전시물을 제작해 구성했다.

참가비는 무료로, 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.





김훈 경기도 복지국장은 "이번 전시가 장애인과 비장애인이 함께 만들어가는 변화의 이야기를 도민과 공유하는 계기가 되길 바란다"며 "도는 앞으로도 장애인의 자립과 사회참여를 확대하기 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





