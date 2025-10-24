류진 한경협 회장, 美 테네시 주지사 초청 조찬 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빌 리 테네시 주지사 등 美측 7명 참석

포스코·CJ·LS·효성·동원 관계자들도 자리해

테네시 산업 인프라·경제 협력 등 논의

류진 한국경제인협회 회장은 24일 오전 그랜드 하얏트 서울에서 빌 리 미국 테네시 주지사와 방한사절단을 초청해 조찬 간담회를 했다.

류진 한국경제인협회 회장 연합뉴스

이번 간담회는 우리나라와 테네시주 간 경제협력 방안과 한국의 투자 성과 강조, 향후 투자 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

우리 측에선 포스코, CJ, LS, 두산, 효성, 동원 6개사의 기업 관계자가 참석했다. 테네시 측에선 빌 리 주지사를 비롯해 스튜어트 맥코터 테네시 부지사 겸 경제개발부 장관 등 7명이 자리해 테네시주의 산업 인프라와 경제 협력 현황 등을 함께 논의했다.

류 회장은 "빌 리 주지사는 주지사로서의 첫 해외 방문(2019년)이 한국이었을 만큼 한국에 각별한 애정이 있는 것으로 잘 알려져 있는데, 이번 방한에서도 수많은 일정을 소화하며 관심을 보이셨다"면서 "한-테네시, 나아가 한미 협력 관계의 지속된 발전을 위해 우리 기업들의 미국 내 활동에 지속적인 관심을 요청드린다"했다. 또한 최근 대규모 대미투자를 하고 있는 우리 기업이 겪고 있는 여러 애로사항에 대한 경제계 의견도 전달했다.





류 회장은 취임 후부터 미국 주지사들과 지속적으로 교류해 왔다. 2023년 케이티 홉스 애리조사 주지사(9월)와 필 머피 뉴저지 주지사(10월)를 만난 데 이어 지난해에는 사라 샌더스 아칸소 주지사(3월)와 더그 버검 노스다코타 주지사(10월, 현 내무부장관)와 회동했다. 지난 20일에는 그렉 지안포르테 몬태나 주지사 초청 리셉션을 한 바 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

