칠암바다 기장붕장어축제 팡파르… 가을장어 맛·흥 즐겨요

지역대표 특산물 축제, 해상불꽃쇼·프리마켓

가을바다의 짭조름한 향이 기장 일광읍 칠암항에 그윽이 퍼진다. '제19회 기장붕장어축제'가 24일부터 26일까지 3일간 열린다.

기장군(군수 정종복)과 기장붕장어축제추진위원회(위원장 이동명)가 함께 마련한 이번 축제는 바다의 보물로 불리는 붕장어를 중심으로 지역 어촌의 활력을 되살리고 전통 식문화를 이어가기 위한 자리다.

붕장어는 단백질과 비타민이 풍부한 대표적 스태미나 식품으로, 기장바다에서 잡히는 붕장어는 그 신선함과 맛으로 이미 전국적인 인지도를 자랑한다. 축제는 이러한 지역 특산물의 가치를 널리 알리고, 바다마을의 문화와 공동체적 정서를 함께 느낄 수 있도록 기획됐다.

올해로 19회를 맞은 이번 축제는 지난해까지 일광읍 칠암항과 기장읍 신암항을 오가며 열렸던 것을 칠암항으로 일원화해, 축제의 정체성을 강화하고 방문객 편의를 높였다. 첫날에는 풍어와 안녕을 기원하는 길놀이 퍼레이드로 막을 올리고, 초대가수 김다현·양지원 등이 참여하는 축하공연, '로컬스타 in 칠암', '전국칠암가요제' 등 다채로운 무대가 이어진다.

참여형 프로그램도 눈길을 끈다. 붕장어 맨손잡기 대회, 붕장어 무게 맞추기 이벤트 등은 남녀노소 모두 즐길 수 있는 인기 코너로, 매년 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻고 있다. 축제의 대미는 화려한 해상 불꽃쇼가 장식해 가을밤 칠암바다를 환상적으로 물들일 예정이다.

맛의 향연도 빼놓을 수 없다. 축제장 내 붕장어 회·구이 특별할인 행사(20%)가 마련돼 신선한 붕장어를 저렴하게 맛볼 수 있는 절호의 기회가 제공된다. 현장에서 즉석으로 구워지는 붕장어의 고소한 향은 방문객들의 발길을 사로잡을 만하다.

또 같은 기간 인근 문동방파제에서는 로컬 프리마켓 '파도시장 in 문동'이 열려 지역 소상공인과 주민들이 함께 참여하는 따뜻한 상생의 장이 펼쳐진다. 축제 기간에는 좌천역에서 칠암항과 문동을 오가는 무료 셔틀버스도 운행돼 접근성 역시 한층 개선됐다.

이동명 기장붕장어축제추진위원장은 "칠암바다의 정과 맛을 그대로 담은 축제를 준비했다"며 "신선한 붕장어를 저렴하게 맛보고, 즐거운 체험과 공연을 함께 즐기길 바란다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "기장붕장어축제가 지역 대표 수산물의 명성을 전국으로 확산시키는 계기가 되길 바란다"며 "바다와 문화가 어우러진 기장의 매력을 만끽하며 가족과 함께 소중한 추억을 쌓는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.





올해도 기장 칠암항은 붕장어의 고소한 향과 함께, 지역의 온기와 활기가 넘치는 가을 축제로 다시금 들썩일 전망이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

