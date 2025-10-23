이현재 하남시장, 남한고 입학설명회 참석…"미래 인재 양성의 중심으로"'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 22일 남한고등학교에서 진행된 '2026학년도 남한고등학교 입학설명회'에 참석해 남한고의 자율형 공립고 선정을 축하하고 미래 인재 양성을 위한 새로운 도약을 격려했다.

하남시가 지난 22일 남한고등학교에서 진행된 '2026학년도 남한고등학교 입학설명회'를 열고 있다. 하남시 제공

이번 설명회에는 이현재 하남시장을 비롯해 오성애 광주하남교육지원청 교육장, 이진규 교장 등 교육 관계자들과 학생 및 학부모 약 100여 명이 함께 참석해 자율형 공립고 운영 방향과 2026년 신입생 교육과정 등을 공유했다.

남한고는 지난 8월 27일 교육부 '자율형 공립고 2.0' 공모에 최종 선정됐다. 이번 선정으로 남한고는 2026년부터 자율형 공립고 운영교로서 무학년제, 조기입학·조기졸업 등 학사 운영 특례를 적용받고, 특목고·자사고 수준의 심화 교육과정을 자율적으로 운영할 수 있게 됐다. 또한 학생 개개인의 진로 맞춤형 교육을 실현하고, AI 기반 학습환경과 '하남형 라이프랩(Life Lab)' 등 지역 연계형 혁신 프로그램을 추진할 예정이다.

남한고는 유연하고 세밀한 자율형 공립고 운영을 위해 교육부와 교육청으로부터 매년 2억 원씩 5년간 총 10억 원의 예산을 지원받을 예정이다.

하남시도 이에 발맞춰, 광주하남교육지원청 및 남한고와 긴밀히 협력해 지역 교육 여건을 개선하고, 공교육 혁신을 위한 맞춤형 교육과정 지원에 필요한 행·재정적 지원을 지속적으로 이어갈 계획이다.

이현재 시장은 "하남에서 가장 오랜 역사를 가진 남한고가 자율형 공립고로 새롭게 도약하게 된 것을 진심으로 축하드린다"며 "남한고가 하남시 공교육의 새로운 이정표로 자리 잡고 지역의 자긍심이 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





이어 "하남시는 고교특성화사업, 급식비·교복비 지원 등 다양한 교육지원 사업을 지속 확대해 교육환경을 개선하고, 이를 통해 우리 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 명품교육도시를 만들어가겠다"고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

