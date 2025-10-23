문인 광주 북구청장 "AI센터 실패…좌절 말고 상생"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"시·도 통합 출발점…플러스섬 협력"

국가AI컴퓨팅센터 최종 후보지에서 광주가 탈락한 데 대해 문인 광주 북구청장이 "실망하거나 좌절할 필요는 없다"며 광주·전남 상생의 길을 강조했다.

문인 광주 북구청장.

문 청장은 23일 오후 광주시의회에서 기자회견을 열고 "광주 유치 실패를 지역 AI 산업의 종말이나 지역경제 활성화의 걸림돌로 단정해선 안 된다"며 "전남이 선정된 만큼 제로섬 경쟁이 아니라 플러스섬 협력으로 나아가야 한다"고 밝혔다.

그는 이번 결과를 이재명 정부의 균형발전 전략과 광주·전남 시·도 통합의 출발점으로 삼아야 한다며 4가지 대안을 제시했다. ▲정부와 여당을 향한 감정적 대응 대신 대안 제시 ▲전남은 AI 컴퓨팅센터, 광주는 AI R&D 허브 역할 분담 ▲광주국가데이터센터를 활용한 대기업·공공기관 유치 ▲광주·전남의 신뢰 회복과 상생을 통한 실질적 시·도 통합 추진 등이다.





문 청장은 "광주와 전남이 함께하지 않으면 공멸이고, 함께하면 새로운 미래가 열린다"며 "천년을 이어온 전라도가 다시 새로운 천년을 준비해야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

