아임에코(i’m eco), 서울예술단 창작가무극 ‘전우치’ 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세플라스틱 걱정 없는 안전하고 깨끗한 생수, 아임에코

AD

친환경 생수 브랜드 아임에코(i'm eco)가 서울예술단의 창작가무극 '전우치'에 협찬을 진행하며 창작 공연 현장을 응원하는 행보에 나선다.

아임에코는 '가벼운샘' 생수 제품을 서울예술단 '전우치' 창작팀에 협찬하며, 예술가들의 창작 환경을 고려한 실질적 후원을 진행한다. 이 후원으로 아임에코는 공공성과 진정성을 바탕으로 한 지속 가능한 예술 생태계 조성에 기여할 수 있는 점접을 마련한다.

서울예술단의 대표 창작극 중 하나인 '전우치'는 오는 10월 25일(토)부터 11월 2일(일)까지 예술의전당 CJ 토월극장에서 공연이 진행된다. 조선시대를 배경으로 한 전통과 현대가 어우러진 음악과 안무를 통해 한국형 뮤지컬의 새로운 방향을 제시하며, 많은 관객의 기대를 모으고 있다.

아임에코는 서울예술단에 이어 국립오페라단의 창작 오페라 '화전가' 공연에도 협찬한다. 오는 주말 공연되는 '화전가'에서는 100% 사탕수수 유래 생분해 용기 '고마운샘'을 소개하는 동시에, 아임에코와 국립오페라단이 함께하는 이벤트 정보를 담은 카드를 공연 프로그램북과 함께 관객에게 제공한다.

아임에코는 향후 서울예술단과의 협업을 지속적으로 확대하고, 관객과의 다양한 접점을 만들어나갈 계획이다.

아임에코 관계자는 "이번 협업은 예술과 환경이 자연스럽게 어우러지는 일상의 실천을 제안하는 자리"라며, "앞으로도 문화예술계와의 다양한 만남을 통해 진정성 있는 ESG 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.





AD

한편 아임에코는 제품 생산 전 과정에 걸쳐 자체 안심 시스템인 'E.C.O Safety Standard'를 적용해 품질과 안전을 철저하게 관리하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>