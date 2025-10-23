한국 찾은 '테니스 전설' 나달 "신인 시절부터 기아와 함께 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'테니스 전설' 라파엘 나달 방한

기아와 글로벌 파트너십 연장 조인식

세계적인 테니스 선수 라파엘 나달(사진)이 방한해 기아와의 글로벌 파트너십 연장 행사에 참석했다. 2004년부터 21년째 기아와 파트너십을 맺고 있는 나달은 "신인 시절부터 변함없이 지원해준 든든한 파트너"며 감사의 뜻을 표했다.

23일 나달은 서울 성동구에 위치한 '기아 언플러그드 그라운드'에서 열린 파트너십 연장 조인식에서 이같이 밝혔다. 그는 "제가 17살 운전면허조차 없던 시절에 기아와 첫 인연을 맺었다"며 "당시 저는 부상으로 어려운 시기를 보내고 있었지만, 기아는 저를 믿어줬다"고 회고했다.

그는 2004년 처음 기아와 인연을 맺었을 당시만 해도 브랜드 인지도가 지금처럼 높지 않았다고 회상하며, 함께 성장해온 여정을 뜻깊게 돌아봤다. 나달은 "솔직히 말해 기아와 처음 함께했을 때 스페인에서 기아는 아직 널리 알려진 브랜드는 아니었다"며 "이후 기아는 놀랍게 성장했으며, 저 역시 그 여정에 조금이나마 기여할 수 있었다는 점에서 기쁨이자 영광"이라고 말했다.

나달은 스포티지, 쏘렌토, 스팅어 등 그동안 소유했던 기아 차량들을 언급하며, 기아가 매번 나아지는 개선을 이루는 브랜드라고 평가했다. 나달은 "그동안 제가 몰았던 기아 차량들은 항상 매번 탈 때마다 훨씬 (성능이나 디자인 등) 나아지고 있음을 확인할 수 있었다"며 "현재는 EV9을 타고 있는데, 안전하고 주행에 편안한 차라는 생각이 든다"고 말했다.

이날 행사에 함께 참석한 송호성 기아 사장은 2014년 유럽법인장으로 재직 당시 나달과 처음 만났던 인연을 언급하며, 그의 성실함과 겸손함을 칭찬했다. 송 사장은 "나달은 최정상 선수임에도 불구하고 매일 아침 무엇을 발전시켜야 할지를 생각하는 겸손함과 성실함을 갖췄다"며 "이같은 품성과 인성을 보고 파트너십 계약을 맺게 되었으며, 기아도 함께 성장하는 계기가 됐다"고 말했다.

기아는 나달이 보인 열정과 도전 정신이 기아 브랜드 철학과 맞닿아 있다는 생각에서 2004년 후원을 시작했다. 나달도 기아와의 파트너십에 대한 신뢰를 바탕으로 2006년부터는 본격적인 브랜드 글로벌 홍보대사로 활동하며 기아 브랜드를 전 세계에 알리는 데 기여해왔다.

이날 행사에서 송 사장과 나달은 새롭게 이어질 파트너십의 의미를 담은 명판에 서명했다. 조인식 이후 기아와 나달은 국내 테니스 유망주와 팬들이 함께하는 팬미팅 형식의 행사도 함께 개최했다.





앞서 지난 22일에는 나달이 설립한 차세대 선수 양성기관 '라파 나달 아카데미' 코치진으로부터 테니스 트레이닝을 받을 수 있는 '기아 주니어 테니스 프로그램'도 진행했다.

송호성 기아 사장(사진 오른쪽)과 라파엘 나달이 파트너십 연장 조인식 미디어 Q&A 세션에서 답변하고 있는 모습. 기아 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

