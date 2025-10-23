국립민속박물관, 31일 민속학계와 연합 학술대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'민속학은 지금 어디에 서 있는가' 주제

국립민속박물관은 오는 31일 민속학계와 연합 학술대회를 개최한다. 이번 학술대회는 '박물관과 학회의 연대'를 중심 주제로, 학문과 현장, 공공과 실천이 만나는 새로운 지점을 모색하고자 마련됐다.

국립민속박물관·민속학계 연합 학술대회 포스터. 국립민속박물관 제공

이번 학술대회는 '민속학은 지금 어디에 서 있는가'라는 질문에서 출발한다. 학회 측에서는 허용호 한국민속학회장이 '민속학, 오늘도 위기인가', 정연학 비교민속학회장이 '민속 관련 학회의 지속 가능성과 필요성', 강정원 한국문화인류학회장이 '한국민속학자대회의 성과와 한계, 그리고 대안'을 주제로 발표한다.

박물관 측에선 우승하 학예연구관이 '박물관과 학회의 교차점에서: 민속학 협력사업의 실천과 과제', 신진 연구자 세대에서는 국립경국대학교 강석민 박사가 '민속학·인류학 신진 연구자의 생존과 실천 사이'를 주제로 이야기를 나눈다.





국립민속박물관은 이번 행사를 세종시 신청사 건립을 앞둔 새로운 전환점으로 삼고, 민속학계와의 협력 체계를 강화할 예정이다. 또한 이번 행사를 통해 사라져가는 기억과 변화하는 공동체를 어떻게 기록할 것인가에 대한 사회적 질문을 던지며, 이를 계기로 학회 간 협력과 연구자 네트워크를 한층 강화할 계획이다.





