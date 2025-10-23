전진숙 "적십자 직원 헌혈 '진급 인센티브' 폐기해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"명백한 인권침해·혈액관리법 위반 소지"

전진숙 더불어민주당 의원.

AD

더불어민주당 전진숙 의원(광주 북구을)이 대한적십자사 국정감사에서 직원 헌혈에 대한 '진급 인센티브' 제공이 명백한 인권침해이며, 혈액관리법 위반 소지가 있다고 비판했다. 전 의원은 지난 22일 열린 국감에서 헌혈의 자발성과 인권의 가치를 훼손하지 않는 방향으로 제도를 개선하라고 촉구했다.

전 의원은 대한적십자사가 직원들에게 헌혈 시 공가 부여, 횟수에 따른 포상, 심지어 승진심사 시 가점까지 부여하는 행태를 문제 삼았다. 현행 '혈액관리법' 제3조는 혈액 제공의 대가로 금전적·재산적 이익 또는 그 외 대가적 급부를 받거나 약속하는 행위를 엄격히 금지하며, 위반 시 최대 징역 5년 또는 벌금 5,000만원에 처할 수 있다고 규정하고 있다.

그는 이런 인센티브가 헌혈 순수성을 저해하고 직원 간 차별을 야기할 수 있다고 지적했다. 비록 법이 헌혈 권장 및 헌혈자에 대한 예우와 지원을 규정하고 있지만, 헌혈에 대한 직접적인 대가를 제공하도록 하는 명확한 근거는 없다는 것이다.

전 의원은 "헌혈에 대한 사회적 인식을 높이는 법 개정을 검토할 수는 있으나, 직원의 헌혈 실적을 승진에 반영하는 행위는 명백한 차별인 만큼 즉시 폐기해야 한다"고 강조했다. 이에 대해 대한적십자사 회장 역시 이러한 "지적에 전적으로 동의한다"는 입장을 표명했다.





AD

전 의원은 "승진 심사 시 가점을 부여하는 등의 인센티브를 제공할 게 아니라 직원들이 자발적으로 참여할 수 있는 '헌혈 확대방안 공모전'과 같은 프로그램을 마련, 헌혈의 사회적 인식을 높이고 직원들의 사기를 진작시킬 수 있는 새로운 사업 개발이 필요하다"고 제안했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>