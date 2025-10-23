전주시, 청년인재DB '청년전집' 구축 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만 18~39세 대상…'맞춤형 정책 사업' 연계

전북 전주시가 청년들의 다양한 역량과 시정에 대한 관심을 기반으로 개인의 특성과 필요에 맞는 맞춤형 정책과 사업으로 연계하기 위해 '전주시 청년인재DB(청년전집)' 구축을 추진한다.

전주시가 청년들의 다양한 역량과 시정에 대한 관심을 기반으로 개인의 특성과 필요에 맞는 맞춤형 정책과 사업으로 연계하기 위해 '전주시 청년인재DB(청년전집)' 구축을 추진한다. 전주시 제공

23일 시에 따르면 이번 청년인재DB는 전주시에 거주하거나 활동하는 만 18~39세 청년을 대상으로 기본정보와 관심 분야, 활동 경력 등을 수집해 청년이 시정의 주체로 참여할 수 있는 '인재풀' 형태로 운영된다.

시는 축적된 DB를 바탕으로 각종 위원회와 자문단, 포럼, 정책사업 등과 연계해 청년들의 시정 참여를 확대하고, 매월 1~2회 정책·사업 정보를 안내해 정책 접근성을 높일 계획이다.

아울러 기존 청년단체를 통한 홍보 협조 요청과 청년이음전주·각종 청년행사 현장 오프라인 안내, 청정지대 홈페이지·인스타그램 등 온라인 채널 홍보를 병행해 더 많은 청년들의 참여를 이끌어낸다는 구상이다.

시는 수집된 정보에 대해서는 제공자의 나이가 39세를 초과하거나, 개별 취소 요청 시 즉시 삭제하는 등 철저한 정보보안을 유지키로 했다.





김은주 시 인구청년정책국장은 "전주시 청년인재DB는 청년이 정책의 수혜자에 머무르지 않고, 직접 전주시의 변화를 이끌어가는 정책 파트너로 성장할 수 있는 기반이 될 것이다"며 "청년의 시정 참여를 확대하고 맞춤형 정책을 지속적으로 발굴·연계해 청년이 머물고 싶은 도시, 함께 웃고 성장하는 전주를 만들어가겠다"고 말했다.





