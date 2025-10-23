삼성복지재단, 한국보육진흥원과 '영유아 발달지원 사업' 성과보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 삼성아동교육문화센터에서 열려

아동행동전문가 어린이집 현장방문지원

육아종합지원센터 영유아 발달검사·상담 지원

전국 총 3200여명의 영유아 지원

사업 효과·영유아 발달지원 중요성 공감

삼성복지재단은 지난 22일 삼성아동교육문화센터에서 '2025년 영유아 발달지원 사업 성과보고회'를 개최했다고 23일 밝혔다.

22일 삼성아동교육문화센터에서 열린 '2025년 영유아 발달지원 사업 성과보고회'에서 단체 사진을 찍고 있다. 삼성복지재단

보고회는 재단이 한국보육진흥원과 함께 영유아의 건강한 성장을 돕고 전국 보육현장의 어려움을 지원하기 위해 추진해온 '2025년 영유아 발달지원 사업'의 성과를 공유하고자 마련됐다.

조용남 한국보육진흥원 원장의 개회사와 류문형 삼성재단 총괄 부사장의 축사로 보고회가 시작했다. 이 자리에는 사업에 함께한 전국의 어린이집 원장 및 교사, 육아종합지원센터 센터장 및 직원, 아동행동전문가, 교육부 관계자, 시·도 및 시·군·구 육아종합지원센터 협의회 임원진 등 200여명도 참석했다.

조 원장은 "아이 한 명, 한 명의 건강한 성장, 보육 환경 변화에 발맞춘 시의성 있는 지원이 우리 사회의 지속가능성과 미래 경쟁력으로 이어지길 바라는 염원을 담아 삼성복지재단과 한국보육진흥원이 함께 추진하게 됐으며 사업에 대한 성과를 나누고 영유아의 발달지원을 위해 우리 사회가 나아갈 방향을 그려보는 소중한 자리가 되길 바란다"고 했다.

류 부사장은 "삼성복지재단은 '함께 잘 사는 사회'를 만들겠다는 고 이건희 선대회장의 설립 이념에 따라 학계 및 보육현장의 의견을 적극 수렴해 보육현장에서 증가하고 있는 부적응 영유아와 교사들을 지원하기 위해 아동행동전문가를 최초 양성해 전국 어린이집에 파견하게 됐다"며 "앞으로도 이번 성과를 바탕으로 영유아 발달 문제뿐만 아니라 보육현장의 어려움에 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 다양한 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

'2025년 영유아 발달지원 사업'은 아동행동전문가의 어린이집 현장방문 지원과 영유아 발달검사 및 상담지원, 두 가지 부문으로 나뉘어 지난 3~10월 전국적으로 운영됐다.

아동행동전문가 어린이집 현장방문 지원은 아동행동전문가가 어린이집에 직접 방문하여 공격성, 산만, 불안 등의 부적응 행동을 보이는 영유아와 담임교사에게 맞춤형 지도법을 제공하는 사업이다. 전국 150여개 어린이집의 영유아 180여명과 담임교사들이 참여했고 지원받기 전후 비교 결과 담임 교사가 인식하는 유아의 부적응 행동 정도와 어려움이 눈에 띄게 감소했다.

영유아 발달검사 및 상담지원은 전국 10개 육아종합지원센터와 영유아 3000여명의 학부모 및 교사에게 육아종합지원센터의 전문가들이 영유아의 발달검사 및 결과 상담을 실시하고 필요한 경우 치료기관 연계까지 진행하는 등 지원이 필요한 영유아의 건강한 성장을 도왔다.

이번 보고회에선 성과 공유에 이어 박주희 연세대 교수가 '영유아 발달지원의 중요성과 의의'라는 주제로 강연도 했다. 박 교수는 행동·정서 문제에 초점을 둬 문제행동의 조기 발견 및 개입의 중요성을 강조하며 "영유아 발달지원은 보육 및 교육현장에서 영유아가 문제아동으로 낙인 찍히는 것을 방지할 뿐만 아니라 교사들이 가지는 심리적 부담도 완화하고 전문성을 향상시키는 데에도 기여할 수 있을 것"이라고 했다. 강의와 함께 영유아 발달지원 사업에 실제로 참여한 보육교사, 아동행동전문가, 육아종합지원센터장이 경험한 생생한 현장의 사례도 공유했다.





리움미술관의 다양한 전시를 감상하는 시간도 진행됐다. 본 사업에 함께 참여한 전국의 어린이집 원장 및 교사, 육아종합지원센터 센터장 및 직원들, 아동행동전문가들은 '이불: 1998년 이후', '현대미술 소장품', '고미술 소장품', '까치호랑이 虎鵲(호작)' 전시를 자유롭게 관람하며 예술적 사유를 통한 힐링의 시간을 가졌다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

