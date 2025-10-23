조현 외교 "핵연료 농축·재처리 강력 요청, 美 수용…곧 협상 개시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조현 외교부 장관은 한미 간 원자력협정 개정 협상이 곧 개시된다고 23일 밝혔다.

조 장관은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(사용 후 핵연료를) 재처리하고 재사용하는 것이 필요하다고 아주 강력하게 요청했고, (미국으로부터) 받아들여져서 협상을 곧 시작할 계획"이라고 말했다.

진행자가 '(한미원자력협정 개정이) 큰 방향에서 합의를 본 것인가'라고 묻자 조 장관은 "그렇다"고 답했다. 다만 "우리가 독자적 핵무장(을 하겠다), 또는 잠재적 핵보유국이 되겠다고 얘기하면 미국도 해주고 싶어도 문제 제기를 안 할 수 없을 것"이라며 "이 문제는 완벽하게 상업적, 환경적 차원의 접근으로 (핵연료) 농축과 재처리를 미국으로부터 받아내는 것이 중요하다"고 강조했다.

막바지에 이른 것으로 알려진 한미 통상 협상이 내주 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 발표될 수 있는가란 질문에 조 장관은 "어느 시점을 데드라인으로 잡고 해야 한다, 꼭 그런 것은 아니다"라고 신중론을 펼쳤다. 그러면서 "이재명 대통령이 밝혔듯 국익을 우선으로 하고 상업적 합리성에 기초해야 하는데 이런 것에 못 미치면 조금 더 시간을 갖고 협상할 수도 있다"고 여지를 남겼다.





AD

APEC 계기 북미 정상이 '깜짝 회동'을 할 가능성에 대해서는 "상당한 창의력이 있는 분석"이라면서도 "가능성을 배제할 순 없다"고 말했다. 그러나 조 장관은 "(북미 정상 간 만남을) 준비하고 있고 이것을 우리에게 통보해 오고 그런 것은 없다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>