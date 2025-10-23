국가공헌협회, 링티와 ‘국군의 날’ 맞아 참전용사 건강 지원 나눔 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희망조약돌과 서울시립상이군경복지관 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 출처: 국가공헌협회

국가유공자후원단체 국가공헌협회가 프리미엄 건강 브랜드 링티와 함께 '국군의 날'을 기념해 참전용사들의 건강을 응원하는 후원 전달식을 진행했다고 23일 밝혔다.

이번 전달식은 6·25전쟁에 참전한 국가유공자들에게 감사의 뜻을 전하고, 고령의 참전용사들이 건강한 일상을 유지할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 링티는 링티 오리지널 4,000포와 보틀을 국가공헌협회를 통해 전달했으며, 전국 각지의 참전용사들에게 순차적으로 지원될 예정이다.

링티는 특전사 군의관 출신 이원철 대표가 혹독한 환경 속 탈진과 열사병으로 고생하는 대원들을 보고 필요성을 느껴 개발한 제품으로, 2018년부터 '링티쉐어' 캠페인을 통해 국군 장병, 소방대원, 의료진 등 대한민국을 위해 헌신하는 이들을 지원해왔다.

링티 관계자는 "국가를 위해 헌신하신 참전용사분들의 건강 회복과 행복한 삶을 응원하는 마음으로 이번 후원을 진행했다"며 "앞으로도 사회 곳곳의 공헌자들을 위한 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.

강원빈 국가공헌협회 이사장은 "이번 나눔은 국가를 위해 희생하신 분들에게 진심 어린 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 기업과 함께 국가유공자 예우를 위한 지원사업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 사단법인 국가공헌협회는 국가유공자 및 그 유가족을 비롯해 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 대상으로 의료·생계·정서 돌봄 등 다양한 지원사업을 전개하며, 사회공헌과 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

