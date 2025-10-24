본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[CEO서밋가이드]④경제효과만 7조4000억원…"산업외교의 실험장"

조성필기자

입력2025.10.24 07:30

시계아이콘02분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

숙박·관광 매출 3배↑, 고용 2만명 창출 전망
삼성·SK·포스코 등 글로벌 기업 협력 채널 가동
AI·반도체·에너지 세션 중심 '산업외교' 무대

이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 기간 약 7조원대의 경제 효과가 발생할 것으로 전망된다. 지역 관광·숙박 소비뿐 아니라 외국인 투자와 산업 교류 확대로 이어지는 파급 효과가 예상된다.


24일 대한상공회의소와 글로벌 컨설팅사 딜로이트 분석에 따르면 총 경제효과는 7조4000억원, 고용 창출효과는 2만2000명으로 추산됐다. 행사 준비와 운영, 숙박·교통·관광 소비, 이후 투자로 이어지는 효과를 모두 합친 규모다. 이번 경주 APEC은 '산업외교'의 실험장으로, 우리 기업들에는 글로벌 공급망 협력과 투자 기회 확대의 발판이 될 전망이다. 가장 눈에 띄는 건 직접 지출 효과다. 행사장 조성과 숙박시설 확충, 교통·보안·운영비 등을 포함하면 3조원 안팎에 이른다. 특히 경주보문단지 일대 5성급 호텔과 리조트는 이미 만실 상태이고, 인근 포항·울산 숙박시설까지 예약이 조기 마감됐다. 행사 기간 나흘 동안만 지역 숙박·운송업계가 올리는 매출이 평년 대비 세 배 이상 늘어날 것으로 예상된다.


[CEO서밋가이드]④경제효과만 7조4000억원…"산업외교의 실험장" 경북 경주시 인왕동 첨성대에서 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념하는 미디어아트가 진행되고 있다. 연합뉴스
AD

여기에 방문객 소비와 관광 연계 효과도 크다. 회원국 정상단과 기업 대표단 등 머물며 하루 평균 1인당 약 100만원 이상을 지출할 것으로 추정된다. 식음료, 문화·관광 소비를 합치면 5000억~6000억원 규모의 간접 소비 효과가 발생한다는 계산이다. 지난해 인도네시아 발리 APEC 회의 때 현지 숙박·교통·식음업 매출이 1조원에 육박했던 사례가 근거로 거론된다.


행사 이후에 생기는 투자와 홍보 효과도 무시할 수 없다. 대한상의는 이번 APEC 기간 해외 투자설명회(IR)와 스타트업 피칭 등 20여 개 비즈니스 세션을 운영한다. 이 자리에서 삼성, SK, 포스코, 한화, HD현대 등이 AI·에너지·반도체 분야의 협력 방안을 발표할 예정이다. 재계에서는 회의 이후 투자나 수출 계약으로 이어지는 파급효과만 따져도 6000억원 안팎의 실질 경제 효과가 예상된다고 본다. 산업연구원도 "외국인 투자 유입액의 0.5%만 실제 집행돼도 국내총생산(GDP)이 약 0.02% 상승하는 효과가 있다"고 분석했다.


외국인 투자와 수출도 늘어날 것으로 예상된다. 이번 행사 기간 추진되는 업무협약(MOU)과 공동 프로젝트는 우리 기업의 해외법인 투자나 기술 수출로 이어질 수 있다. 산업통상부에 따르면 지난해 APEC 회의 이후 참여국 간 MOU 체결 건수가 평균 35% 늘었다. 재계 관계자는 "이번에도 민간 중심의 협력 모델이 확산하면 우리 기업의 해외시장 진출 폭이 한층 넓어질 것"이라고 말했다.


고용과 관광을 통한 지역경제 파급 효과로 빼놓을 수 없다. 행사 개최지인 경주를 비롯한 영남권에는 통역·보안·운영 등 행사 관련 고용효과가 약 2만2000여명에 달할 것으로 추산된다. 행사 이후 외국인 관광객 유입과 체류 수요가 늘면 숙박·식음료·문화서비스 업종에서도 지속적인 일자리 창출이 이어질 전망이다.


경제효과는 숫자로만 끝나지 않는다. APEC 개최는 지역 브랜드와 국가 이미지를 동시에 높이는 역할을 한다. 경주는 이미 올해를 기점으로 '국제 컨벤션 도시'로의 변화를 모색 중이다. 이번 행사를 계기로 개최지 지역에는 대규모 국제회의 인프라와 인력 양성 체계가 남을 전망이다. 경상북도는 APEC 이후에도 글로벌 포럼과 기업행사를 유치할 수 있는 상설 지원조직을 신설할 계획이며, 대한상의 역시 APEC 기간 중 구축된 글로벌 네트워크를 활용해 민간 중심 산업외교 플랫폼을 상시화하겠다는 방침이다.


[CEO서밋가이드]④경제효과만 7조4000억원…"산업외교의 실험장" 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념하는 멀티미디어쇼가 경북 경주시 보문호 수상 공연장에서 열리고 있다. 연합뉴스

가장 큰 효과는 산업별 글로벌 네트워크 강화다. AI·반도체·에너지 세션을 통해 엔비디아, AWS, 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 기술기업과 국내 대기업 간 협의 채널이 본격적으로 열릴 예정이다. 반도체 공급망 협력, 에너지 전환 투자, AI 데이터센터 연계 논의가 이어지면서 중장기 사업기회 확대가 기대된다. 특히 APEC CEO 서밋은 기업과 산업이 실질적 주체로 등장하는 무대로 꼽힌다. 최태원 대한상공회의소 회장이 국내 측 주관을 맡고, 각국 CEO들이 직접 교류하는 세션이 중심을 이룬다. AI·반도체·에너지 등 주요 산업의 비즈니스 라인이 서로 연결되는 구조 속에서 우리나라는 기술과 공급망의 중심축으로 자리매김할 전망이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

APEC은 1989년 출범한 세계 최대 지역경제협력체다. 회원국은 우리나라를 비롯해 미국, 일본, 중국, 호주, 캐나다, 인도네시아 등 21개국으로, 전체 인구 30억명, 전 세계 인구의 40%를 차지한다. 이들의 GDP를 합치면 세계 경제의 62%, 교역량은 전체의 절반가량을 차지한다. 1993년 미국 시애틀 정상회의를 계기로 정상급 협의체로 격상된 이후 APEC은 정상회의와 CEO 서밋, 각료회의, 실무포럼 등 200여개의 공식 행사를 병행해왔다. 보통 한 나라에서 개최될 때마다 회원국 정상과 각국 장·차관, 글로벌 기업 CEO 등 6000명 이상이 방문하고 이동·숙박·행사 운영 등 직접 지출 규모만 수천억원에 달했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기