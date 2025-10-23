상설 자동차존 확 바뀐다… 국립부산과학관, 미래기술 반영 새단장 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래모빌리티·자율주행 강화 12월말 공개

국립부산과학관(관장 송삼종)이 현대와 미래 과학의 '총아' 자동차를 낱낱이 선보이는 상설전시관을 새로 단장한다.

국립부산과학관은 개관 10주년을 맞아 상설전시관 내 자동차존의 전면 개선 공사에 돌입해 12월 말 새롭게 선보일 예정이라고 23일 알렸다.

국립부산과학관은 부·울·경 지역의 주요 산업기술인 자동차, 항공, 우주, 선박, 에너지, 의과학을 주제로 한 상설전시관을 중심으로 다양한 전시와 교육, 행사를 통해 과학기술 문화를 확산하고 있다.

그중 자동차존은 부산 경남의 핵심 산업인 자동차 부품과 기계 원리를 주제로 기어, 조향장치, 바퀴 속 과학 원리를 배우고 주행 시뮬레이터 등 체험형 콘텐츠를 통해 입체적으로 과학을 배우는 공간이다.

과학관은 중장기 계획에 따라 상설전시관 개선 사업을 추진하고 있다. 2015년 개관 이후 급속히 발전한 자율주행 및 미래 모빌리티 산업의 변화를 반영하고 최신 기술을 체험할 수 있는 전시 공간으로 탈바꿈하기 위해 올해는 자동차존의 개선 사업을 추진하게 됐다.

새 전시관은 '미래를 바꾸는 모빌리티(Driving the Future)'를 콘셉트로 ▲자동차의 기본 기술과 원리, ▲자동차의 지속가능성과 에너지 기술, ▲자동차의 미래 기술과 운송 혁신 등 세 구역 구성되며 1031.8㎡ 규모로 총 28점의 체험 중심 전시물을 선보일 예정이다.

첨단 전기 자동차의 구조와 기술을 엔지니어가 되어 체험해 보는 '모빌리티 피트 존', 도로 환경 속 자율주행차가 택배를 배달하는 '자율주행 로직스 스테이션', 대형 스크린과 움직이는 좌석을 결합한 '몰입형 자율주행 시뮬레이터', 관람객 참여형 전시물 '미래 모빌리티 인터렉티브 존' 등 자동차 속 미래 과학을 흥미롭게 즐길 수 있는 콘텐츠를 대폭 늘린다.

공사는 10월부터 약 2개월간 진행되며 공사 기간 상설전시관 1관은 일부 제한적으로 운영된다. 새롭게 단장된 자동차존은 12월 말 공개된다.





송삼종 국립부산과학관장은 "자동차 산업은 동남권 주력 산업이자 첨단 과학기술이 융합된 대한민국의 대표적인 산업 분야"라며 "신규 전시관이 산업기술의 현재와 미래를 한눈에 보고 체험할 수 있는 과학문화 공간으로 새롭게 태어날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

