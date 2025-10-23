원자력硏, 의료용 방사성동위원소 중국에 첫 수출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국원자력연구원은 자체 기술로 생산한 의료용 방사성동위원소 '지르코늄-89(Zr-89)'를 중국 씨레이 세라퓨틱스(C-Ray Therapeutics)에 수출했다고 23일 밝혔다.

Zr-89는 약물의 위치를 실시간 영상으로 추적할 수 있는 방사성동위원소로 2018년 국내 기술로 개발됐다.

사이클로트론응용연구실 연구팀이 ‘지르코늄-89’를 중국에 수출하는 데 성공했다. (왼쪽부터) 공영배 책임연구원, 주진식 선임연구원, 이준영 선임연구원, 이병찬 선임연구원, 박정훈 실장, 곽동현 선임연구원, 허민구 책임연구원, 이종철 선임연구원. 한국원자력연구원 제공

AD

개발 후에는 암세포만 표적 삼아 결합하는 종양 특이적 항체 단백질 신약을 개발하는 데 유용한 물질로 평가받아 국내 병원, 연구원, 대학 및 바이오기업 등에 공급됐다.

주로 대형병원 PET(양전자방출단층촬영장치)에 쓰이며 종양의 진단과 치료 모니터링, 면역 치료제 검증, 나노바이오 소재 평가 등 의학·바이오 연구에서 활용됐다.

Zr-89는 그간 남아프리카공화국, 파키스탄, 태국 등지로도 수출돼 왔으며 중국에 수출한 것은 이번이 처음이다.

중국에 수출된 Zr-89는 원자력연 첨단 방사선연구소 'RFT-30 사이클로트론'에서 이트륨-89에 양성자를 충돌시켜 생산한 것으로 분리정제를 거쳐 0.3㎖의 주사액 형태로 공급된다. 사이클로트론은 양성자를 가속해 의료용 방사성동위원소를 생산하는 입자 가속기를 말한다.

Zr-89를 공급받게 된 씨레이 세라퓨틱스는 방사성의약품 공정 개발부터 전임상 평가, 임상 및 생산 등 전체 과정을 수행할 수 있는 전문기업이다. 중국 현지에 물류 네트워크를 구축한 점은 시장 확대에 유리하게 작용할 것으로 기대된다.

정병엽 첨단방사선연구소장은 "Zr-89의 수요가 국제적으로 늘어나면서 원자력연이 개발한 방사성동위원소 생산시스템의 수출 가능성도 커지고 있다"며 "Zr-89의 중국 수출을 계기로 원자력연이 방사성동위원소 기술의 허브로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





AD

한편 원자력연 사이클로트론 응용연구실은 현재 과학기술정보통신부 원자력연구개발사업을 통해 Zr-89을 국내외에 안정적으로 공급하기 위한 생산시스템 고도화를 추진하고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>