원자력硏, 의료용 방사성동위원소 중국에 첫 수출

한국원자력연구원은 자체 기술로 생산한 의료용 방사성동위원소 '지르코늄-89(Zr-89)'를 중국 씨레이 세라퓨틱스(C-Ray Therapeutics)에 수출했다고 23일 밝혔다.
Zr-89는 약물의 위치를 실시간 영상으로 추적할 수 있는 방사성동위원소로 2018년 국내 기술로 개발됐다.
개발 후에는 암세포만 표적 삼아 결합하는 종양 특이적 항체 단백질 신약을 개발하는 데 유용한 물질로 평가받아 국내 병원, 연구원, 대학 및 바이오기업 등에 공급됐다.
주로 대형병원 PET(양전자방출단층촬영장치)에 쓰이며 종양의 진단과 치료 모니터링, 면역 치료제 검증, 나노바이오 소재 평가 등 의학·바이오 연구에서 활용됐다.
Zr-89는 그간 남아프리카공화국, 파키스탄, 태국 등지로도 수출돼 왔으며 중국에 수출한 것은 이번이 처음이다.
중국에 수출된 Zr-89는 원자력연 첨단 방사선연구소 'RFT-30 사이클로트론'에서 이트륨-89에 양성자를 충돌시켜 생산한 것으로 분리정제를 거쳐 0.3㎖의 주사액 형태로 공급된다. 사이클로트론은 양성자를 가속해 의료용 방사성동위원소를 생산하는 입자 가속기를 말한다.
Zr-89를 공급받게 된 씨레이 세라퓨틱스는 방사성의약품 공정 개발부터 전임상 평가, 임상 및 생산 등 전체 과정을 수행할 수 있는 전문기업이다. 중국 현지에 물류 네트워크를 구축한 점은 시장 확대에 유리하게 작용할 것으로 기대된다.
정병엽 첨단방사선연구소장은 "Zr-89의 수요가 국제적으로 늘어나면서 원자력연이 개발한 방사성동위원소 생산시스템의 수출 가능성도 커지고 있다"며 "Zr-89의 중국 수출을 계기로 원자력연이 방사성동위원소 기술의 허브로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.
한편 원자력연 사이클로트론 응용연구실은 현재 과학기술정보통신부 원자력연구개발사업을 통해 Zr-89을 국내외에 안정적으로 공급하기 위한 생산시스템 고도화를 추진하고 있다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
