흥국화재, 'AI 영업비서' 도입…영업현장 디지털 전환 가속화

흥국화재가 사내 경진대회 대상작으로 선정된 '인공지능(AI) 영업비서'를 실무에 본격 도입했다고 23일 밝혔다.
'AI 영업비서'는 영업 직원의 보험 설계 및 상담 업무를 지원하는 AI 기반 업무 보조 시스템이다. 설계 내용을 기반으로 상담 스크립트를 자동 생성하며, 보장 내용이나 금액 등 사용자가 지정한 항목을 강조한 맞춤형 스크립트로 재생성할 수 있다.
AI가 제공하는 모든 답변에는 정보 출처가 함께 표시되며, '전문보기' 기능을 통해 관련 문서를 즉시 확인할 수 있다. 이를 통해 영업 직원은 보다 신속하고 전문적인 상담이 가능해지고, 고객은 보다 정확한 안내를 받을 수 있다. 회사는 이번 시스템 도입으로 계약 체결률 개선과 매출 확대를 기대하고 있다.
흥국화재는 지난 4월 열린 '생성형 AI 경진대회'에서 30개 팀, 63명이 참가한 가운데 영업지원 아이디어로 출품된 'AI 영업비서'가 대상을 수상했다. 이 아이디어는 영업 현장에서의 AI 활용 가능성을 구체적으로 보여준 사례로 평가받았다.
해당 솔루션은 챗 GPT와 이미지 생성 AI를 결합해 상품 설명 자료 제작과 상담 스크립트 자동화 등 영업 효율을 높인 점에서 높은 평가를 받았다. 이후 실무 검증과 시스템 고도화를 거쳐 이번에 본격 가동됐다.
이와 함께 회사는 그룹웨어 내 문서중앙화 프로젝트와 연계해 '사규 검색 서비스'도 새롭게 개편했다. 직원이 필요한 규정과 지침을 빠르게 찾을 수 있도록 AI 질의응답 기능을 추가해 행정 문서 탐색 시간을 크게 단축시켰다.
흥국화재 관계자는 "AI 영업비서는 단순한 챗봇이 아니라 영업 현장의 실질적 '디지털 파트너'로 자리잡을 것"이라며 "앞으로도 실무 변화를 이끌 수 있는 혁신 기술 도입을 적극 추진하겠다"고 말했다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>