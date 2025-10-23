미술 축제의 장 '광주국제아트페어' 23일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일까지 김대중센터…11개국 94개 갤러리 참여

시민참여 확대…아시아 미술교류 중심 도약 기대

제16회 광주국제아트페어가 23일 김대중컨벤션센터 전시장에서 개막식을 갖고 26일까지 나흘간의 일정에 들어갔다. 광주시 제공

호남 최대 미술시장으로 자리매김한 '제16회 광주국제아트페어(아트:광주)'가 23일 김대중컨벤션센터에서 화려하게 개막, 26일까지 나흘간의 일정으로 미술 축제의 장을 열었다. 개막식에는 강기정 광주시장을 비롯해 국내외 미술계 인사와 시민 500여명이 참석, 지역 미술문화 활성화에 대한 기대감을 높였다.

올해 '아트:광주'는 11개국 94개 갤러리가 참여, 105개 부스에서 현대미술의 다양한 면모를 선보인다. 특히 광주지역 갤러리 45곳이 역대 최대 규모로 참여하며 지역 미술시장의 성장세를 증명했다.

해외에서는 일본의 세이야 파인 아트(SEIYA FINE ART) 갤러리가 무라카미 다카시의 작품을, 스페인의 샹띠에 아트 갤러리(Chaiter Art Gallery)가 '콜롬비아의 피카소'라 불리는 듀반 로페즈의 작품을 소개해 이목을 끌었다. 국내 주요 갤러리들도 김환기·백남준 등 한국 미술 거장들의 작품부터 이이남·하루K 등 신진작가들의 새로운 시도까지 다채롭게 전시돼 세대를 아우르는 예술적 경험을 제공하고 있다.

이번 아트페어는 3개의 특별전을 통해 미술의 깊이와 세대 간 소통을 조명한다. '거장의 숨결전'에서는 여수 출신 손상기 작가의 작품세계를 광주 최초로 조명했으며, '프로포즈전'에서는 지역 컬렉터 소장품을 공개했다. '라이징 스타전'에서는 공모를 통해 선정된 청년 작가들이 미래 미술의 방향을 제시했다.

또 컬렉터스 라운지, 퍼블릭 라운지 등 편의 공간을 확대하고 가족 단위 관람객을 위한 무료 체험 부스를 운영하는 등 시민 참여형 프로그램을 강화했다. 올해 첫 도입된 VIP티켓 제도는 전용 라운지와 전문 도슨트 투어 등 차별화된 혜택으로 깊이 있는 예술 경험을 선사하고 있다.





강기정 시장은 "아트:광주는 예술과 산업, 그리고 시민이 함께 만드는 문화의 장이다"며 "광주가 예술을 통해 도시의 미래를 디자인하고, 아시아 미술 교류의 중심으로 도약하길 바란다"고 말했다.





강성수 기자

