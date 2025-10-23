美 전역 '노 킹스' 시위 확산…전문가 "파급력 크지 않을 것"

트럼프, 미 전역서 열린 '노 킹스' 시위에 "나는 왕 아냐"

미국 전역에서 도널드 트럼프 대통령에 반대하는 '노 킹스(No Kings·왕은 없다)' 시위가 열린 가운데 이번 시위의 파급력이 크지 않을 것이라는 분석이 나왔다.

23일 국승민 미국 미시건주립대 정치학 교수는 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "특별히 계기가 있기보다는 트럼프 정권의 통치행태에 대한 시위"라며 "트럼프 대통령이 마치 왕 같은 행태를 보이고 있으며, 미국은 원래 영국의 왕정에 반대하며 세워진 나라이다 보니 '노킹스'를 외치게 된 것 같다"고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 이어 "트럼프 1기 정권 당시에는 '여성행진(Women's March)' 같은 굉장히 대규모 시위가 있었으나, 2기 정권 초반에는 이런 대규모 시위가 없었다"며 "이 때문에 반트럼프 유권자들 사이에선 의아함이 컸다"고 말했다. 국 교수는 "시간이 지나면서 정권의 통치행태가 점점 과감해지고 과격해지며 권위주의적인 모습을 보이다 보니 (반트럼프) 유권자들의 불만 표출 욕망이 점점 강해지고, 이에 따라 시위 규모가 커진 것 같다"고 덧붙였다.

다만 그는 "이번 시위의 파급력은 그리 크지 않을 것"이라며 "현재 상하원 모두 공화당이 통제하고 있다 보니 탄핵 염려가 없고, 2기 트럼프 정부 들어 공화당이 일치단결해 트럼프 대통령을 따르고 있기 때문에 (정권이) 흔들릴 이유도 없다"고 진단했다. 이어 "트럼프 대통령이 가지고 있는 기반이 튼튼하기 때문에 파급력은 없을 것 같다"고 말했다.

국 교수는 "트럼프 대통령의 경제 운영 방식에 대해 미국 국민의 여론이 나쁜 것은 사실"이라고 밝혔다. 그는 트럼프 대통령의 관세정책에 대해 "최근 인플레이션이 확실히 다시 나빠지는 분위기"라며 "노동시장도 점점 악화하고 있기 때문에 사람들이 관세정책을 좋게만 보고 있지는 않은 것 같다"고 했다. 이어 "트럼프 지지자의 경우, 장기적으로 감내하겠다는 모습을 보여주고 있지만 만약 인플레이션이 더욱 심해지거나 본격적으로 불황이 오면 지지층도 지지를 철회할 수 있다"며 "비지지층은 관세정책에 대해 굉장히 비판적"이라고 했다.





한편 지난 18일(현지시간) 트럼프 대통령의 국정 운영 방식에 반대하는 '노 킹스' 시위가 미국 50개 주 주요 도시에서 진행됐다. 시위대는 미국 내 치안 유지 목적의 군대 동원, 법원 판결 무시, 이민자 대거 추방, 대외 원조 삭감 등 트럼프 대통령의 정책들이 권위주의적이라고 비판했다. 다만 이에 대해 트럼프 대통령은 지난 19일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "그들은 나를 왕으로 지칭하는데, 나는 왕이 아니다"고 말했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

