크릿벤처스, 375억원 글로벌 콘텐츠 펀드 결성

기업은행, 스퀘어 에닉스 참여

크릿벤처스가 375억원 규모의 문화콘텐츠 펀드 '아이비케이-크릿 글로벌 콘텐츠 투자조합'을 결성했다고 23일 밝혔다.

크릿벤처스는 지난 4월 한국벤처투자(KVIC)가 주관한 모태펀드 2025년 1차 정시 출자사업에서 해외 매출이 발생하거나 현지 법인 설립 등 글로벌 역량을 보유한 문화산업 분야의 유망 중소·벤처 기업 및 프로젝트를 투자 대상으로 하는 수출 분야 GP로 선정된 바 있다.

이를 기반으로 결성된 아이비케이-크릿 글로벌 콘텐츠 투자조합은 게임, 케이팝(K-Pop), 미디어·IP 분야 투자를 목적으로 기업은행, 콜마홀딩스, 에이럭스를 비롯해 글로벌 게임사인 일본의 스퀘어 에닉스 등이 출자자(LP)로 참여했다.

특히 스퀘어 에닉스가 국내 VC 펀드에 참여한 것은 처음으로, 향후 크릿벤처스가 투자하는 국내 게임사 등 다양한 콘텐츠 기업과 지속적으로 협업해 나갈 계획이다. 앞서 크릿벤처스는 스퀘어 에닉스 이외에도 슈퍼셀, 유비소프트, 넷이즈, 가레나 등 굴지의 글로벌 게임사로부터 출자를 받아왔다.

이번 펀드 결성으로 크릿벤처스는 ▲크릿 글로벌 스케일업 투자조합 ▲케이넷-크릿 콘텐츠 투자조합 ▲케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 등 총 8개의 펀드 운용과 더불어 운용자산(AUM)도 3000억원을 넘어서게 됐다.

현재 크릿벤처스의 문화콘텐츠 분야 대표 투자 사례로는 ▲게임회사 '에이버튼' ▲케이팝 유통분야 '카이미디어' ▲음악 데이터 SaaS '차트메트릭' ▲AI 엔터테크 기업 '갤럭시코퍼레이션' ▲해외 영화 제작 '런업컴퍼니' 등이 있다.

아이비케이-크릿 글로벌 콘텐츠 투자조합의 대표 펀드매니저를 맡은 크릿벤처스 이종혁 이사는 "잠재력을 보유한 기업들을 선별해 글로벌 톱티어 기업으로 성장할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





올해 크릿벤처스는 클링크, 리짐인터내셔널, 원셀프월드 등 글로벌과 콘텐츠 분야에 투자를 집중하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

