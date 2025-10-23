파크골프 인기에…서울시의회 ‘파크골프 진흥 조례’ 제정 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시의회 김원중 의원 발의

서울시의회 교통위원회 김원중 의원(성북2, 국민의힘)이 시민의 건강증진과 여가문화 활성화를 위해 ‘서울특별시 파크골프 진흥 조례’ 제정안을 발의했다. 해당 조례안은 다음 달 3일 개회하는 서울시의회 제333회 정례회에서 심의·의결될 예정이다.

중장년층 위주로 파크골프 인구가 점차 늘고 있다. 아시아경제.

파크골프는 골프를 축소·재편한 생활형 스포츠로, 잔디 위에서 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건전한 여가활동이다. 최근 인구 증가세가 뚜렷해 올 8월 현재 서울시와 자치구에서 실외 파크골프장 26개소, 실내 스크린파크골프장 18개소가 운영 중이며, 석계역·삼각지역 등 지하철 유휴공간을 활용한 스크린 시설도 확대되고 있다.

서울시는 초고령사회 진입을 앞두고 있으며, 세대·성별·장애 유무에 관계없이 함께 즐길 수 있는 시니어 스포츠로서 파크골프 수요가 꾸준히 늘고 있다. 김 의원은 이에 따라 체계적인 육성과 지원을 위한 제도적 기반이 필요하다고 설명했다.

조례안에는 ▲파크골프 진흥 목적과 시장의 책무 규정 ▲시설 조성, 정보제공, 행사 개최 등 진흥사업 명시 ▲사업비 지원과 위탁 근거 ▲공헌자 포상 조항 등이 담겼다.





김원중 의원은 “파크골프는 단순한 운동을 넘어 세대 간 교류와 공동체 회복을 돕는 생활스포츠”라며 “조례 제정을 통해 시민 누구나 가까운 곳에서 안전하고 즐겁게 파크골프를 즐길 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

