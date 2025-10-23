[오늘의신상]신세계라이브쇼핑, '신세계맨즈컬렉션' 25일 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계百 브랜드 '신세계맨즈컬렉션' 론칭

기본에 충실한 옷…고급 소재·차별화된 패턴 활용

신세계라이브쇼핑이 가을 시즌을 맞아 새로운 남성 브랜드 '신세계맨즈컬렉션'을 선보인다고 23일 밝혔다.

신세계맨즈컬렉션은 신세계백화점이 최초로 만든 브랜드다. 신세계라이브쇼핑이 라이선스를 통해 재구성했고, 글로벌 패션 기업인 신세계인터내셔날이 직접 디자인했다.

'기본에 충실한 옷'이라는 브랜드 철학을 전 제품에 반영해 불필요한 장식이나 화려한 디자인은 배제했다. 대신 고급 소재와 차별화된 패턴을 활용해 실용성과 품질의 균형을 맞췄다. 이번 시즌에는 캐시미어와 울을 소재로 한 네 가지 종류의 상품을 먼저 선보인다.

신세계맨즈컬렉션은 신세계라이브쇼핑의 방송, 앱뿐 아니라 신세계인터내셔날의 신세계V에서도 만나볼 수 있다. 오는 25일 오후 6시 30분 진행되는 첫 방송에서는 캐시미어 재킷과 팬츠를 소개한다.

신세계라이브쇼핑은 약 1년간 신세계인터내셔날의 전문가들과 협업해 기존 홈쇼핑의 히트상품과 맨온더분의 주요 상품을 면밀히 분석해 상품을 기획했다.

이번 론칭은 신세계라이브쇼핑이 추진 중인 신세계 단독 상품 전략의 연장선이다. 신세계라이브쇼핑은 블루핏, 에디티드 등 여성패션을 시작으로 조선호텔과 협업해 만든 20여 종류의 프리미엄 HMR, 울릉도와 협업한 크루즈 상품, 키아이디 에센스 등 차별화 상품을 선보여 왔다.





강성준 신세계라이브쇼핑 상품2담당 상무는 "신세계맨즈컬렉션은 고객의 구매 패턴과 리뷰 데이터를 정밀히 분석해 만든 브랜드로 신세계의 색깔이 가장 강하게 드러나는 남성 브랜드"라고 말했다.





