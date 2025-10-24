[스마트금융대상]AI 활용한 독창적 콘텐츠…투자자 관점서 차별화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘텐츠 부문 최우수상 '하나증권'

강성묵 하나증권 대표. 하나증권

하나증권은 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 콘텐츠 부문 최우수상을 받았다. 인공지능(AI), 개인화 등 사용자 중심의 콘텐츠 서비스를 통해 투자자 관점에서 차별화된 가치를 제공한 것은 물론, 재미와 투자를 연결하는 선순환 구조까지 구축했다는 평가다.

하나증권의 자체 AI 모델을 기반으로 한 '공포탐욕시그널 서비스'는 업종 및 종목별 투자자 심리를 나타내는 공포탐욕지수를 계산해 기간별 비교, 과거 수익률 통계, 차트 및 보조지표 등을 활용함으로써 시그널 변동 시 투자자들에게 알림을 제공하도록 한 서비스다. 이를 통해 사용자들의 투자 판단을 지원한다.

사용자 활동에 따른 리워드도 마련돼있다. MTS 원큐프로 채널 내 포인트 서비스를 통해 출석 체크, 퀴즈, 이벤트 확인 등의 활동만으로도 매월 일정 포인트를 적립하고, 이를 해외소수점 주식 또는 매수 쿠폰으로 전환할 수 있도록 했다.





이와 함께 하나증권은 투자정보를 제공함에 있어서도 사용자 관점에 초점을 맞췄다. 자사 거래 현황을 기반으로 전일 기준 수익률, 수익금, 회전율이 높은 거래 종목은 물론, 투자자들이 궁금해할 만한 '자산 상위 1%' 고수의 거래 종목도 공개하고 있다. 아울러 자산규모, 연령대, 투자경력, 직업, 연 수입 등 다양한 그룹 단위 거래 종목 현황을 확인할 수 있는 '투자 인사이트' 콘텐츠를 통해 나와 비슷한 투자자가 어떤 종목에 관심을 두고 있는지도 확인 가능하다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

