[스마트금융대상]안전성·편의성 갖춘 선도적 자산관리 플랫폼

콘텐츠 부문 최우수상 'KB증권'

KB증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 콘텐츠 부문 최우수상을 수상했다.

김성현·이홍구 KB증권 대표

KB증권은 MTS를 중심으로 거래 안정성, 투자정보 서비스, 금융상품, 사용자 경험, 고객 보안, 인공지능(AI) 혁신 등 전 영역에서 고도화를 추진해왔다. 대체거래소 도입, 주·야간 거래 통합, 해외선물옵션 모드 전환, 소수점 거래 확대 등 변화에 선제적으로 대응해 고객이 안정적으로 편리하게 거래할 수 있는 환경을 마련했다.

또한 개인화된 투자정보 제공, 연금 및 금융상품 다양화, 고객 친화적 사용자 인터페이스(UI)·사용자경험(UX), 계좌개설 보안 강화 등을 통해 차별화된 고객 경험을 구축했다.

나아가 AI 기반 자문형 투자 서비스 'AI가 골라주는 투자'를 도입해 계좌 유형 전반에 걸친 전략 투자가 가능하도록 했으며 단순 자동화를 넘어 고객 주도형 디지털 자산관리 혁신을 실현했다.





이를 통해 KB증권은 고객 중심의 디지털 금융 혁신을 지속적으로 추진하며 안정성과 편의성을 갖춘 선도적 자산관리 플랫폼으로 자리매김하고 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

