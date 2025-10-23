한화큐셀, 'APEC CEO 서밋'서 AI 기반 에너지관리 비전 공개

'데이터센터 에너지 관리를 위한 인공지능' 기조연설

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 '아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 코리아 2025'에 참여해 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용한 데이터센터 에너지 관리 시스템을 선보인다.

박영춘 한화큐셀 G&ES사업부장. 한화큐셀

AD

박영춘 한화큐셀 G&ES사업부장은 오는 28일부터 31일까지 경북 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에서 마이크로소프트 울리 호만(Uli Homann) 부사장과 공동으로 '데이터센터 에너지 관리를 위한 인공지능'을 주제로 한 기조연설에 나선다. 데이터센터의 복잡한 에너지 설비와 시스템을 AI가 스스로 인지하고 판단함으로써 최적의 운용체계를 실행할 수 있게 하는 혁신적 데이터센터 에너지관리 시스템의 비전을 제시한다.

박 사업부장은 에너지 최적화 및 전력시스템 운영 자동화 분야에서 25년 이상의 경력을 지닌 전문가로, 아마존웹서비스(AWS)의 상업용 사물인터넷(IoT) 총괄 등을 거쳐 2023년 한화큐셀에 입사했다. 올해 한화큐셀 G&ES사업부장으로 승진하며 차세대 서비스형 에너지 사업 전략을 주도적으로 실행하고 있다.

한화큐셀은 최근 주택용 태양광, 에너지저장장치(ESS), 전기차(EV) 등이 폭발적으로 증가하며 분산형 에너지로의 전환이 빠르게 진행되는 미국을 주요 무대로 서비스형 에너지 사업을 추진 중이다. AI, 클라우드 등 첨단 기술을 활용해 다양한 전력 자원을 통합하고 자동화할 수 있는 전력 관리 소프트웨어를 공급해, 전력망의 안정화를 돕고 에너지의 효율성을 높여 재생에너지의 가치까지도 제고하려는 목적이다.





AD

또 한화큐셀은 마이크로소프트와 함께 에너지 관리, 저장, 사용의 효율성을 높일 수 있는 기술 개발을 위해 지속적으로 협력하고 있다. 한화큐셀은 지난 3월26일 마이크로소프트가 개최한 '마이크로소프트 AI 투어 인 서울'에 참여해 AI가 적용된 에너지 관리 소프트웨어를 최초로 공개했다. 한화큐셀은 마이크로소프트와의 AI 및 IoT 기술 협력을 바탕으로 에너지 관리 소프트웨어를 지속 개발·출시해 미국 등 주요 시장에서 에너지 서비스 사업자로서 입지를 강화할 예정이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>