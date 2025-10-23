사천시, '2025 국제 우주항공 심포지엄' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대한민국 우주항공 수도'

사천시 글로벌 도약의 비전 제시

'대한민국 우주항공 수도' 사천시(시장 박동식)가 우주항공청 개청과 더불어 세계적인 우주항공 도시로 도약하기 위한 미래 비전을 제시한다.

사천시는 경상남도와 공동으로 오는 30일 사천시청 대강당에서 '2025 국제 우주항공 심포지엄(Global AeroSpace Symposium @ Sacheon)'을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 경상국립대학교(GADIST)와 경남테크노파크(경남TP)가 주관하며, 국내외 우주항공산업 관련 산·학·연·관·군 관계자 300여 명이 참석할 예정이다.

이번 심포지엄은 대한민국 우주항공산업의 중심지인 사천시가 글로벌 우주항공산업의 트렌드를 선도하고 미래 발전전략을 모색하기 위해 마련된 자리이다.

시는 세계적 우주항공도시인 프랑스 툴루즈와 캐나다 퀘벡의 성공 사례를 공유하며, 현재 추진 중인 '우주항공복합도시' 조성 전략의 실행력을 한층 강화할 계획이다.

기조 강연에서는 프랑스 '툴루즈 에어로스페이스 밸리'의 틸로 숀펠드(Thilo Schonfeld)가 <툴루즈의 세계적 우주항공도시 성공 요인>, 캐나다 퀘벡 상무부의 데미안 페레이라(Damien Pereira)가 <퀘벡, 항공산업의 글로벌 허브>를 주제로 발표한다.

이어서 국토연구원 조성철 센터장이 '대한민국 우주항공복합도시 구축 및 발전 방향'을 제시하며 사천시의 미래 비전을 공유한다.

주제발표에서는 에어버스(Airbus)의 한국 사업 확대, KAI(한국항공우주산업) 김지홍 전무의 <위성 및 AAV 개발 동향 및 발전전략>, 한화에어로스페이스 강선일 박사의 <누리호와 우주 산업화를 위한 제언> 등 다양한 주제가 발표된다.

또한, 이노스페이스(한빛 발사체 기술), 메이사(AI 기반 위성영상 분석) 등 국내 유망 스타트업도 참여해 사천 중심의 우주항공산업 생태계 경쟁력을 강화하는 계기가 될 전망이다.





박동식 시장은 "이번 심포지엄은 명실상부한 대한민국 우주항공 수도로서의 위상을 국내외에 확고히 하는 계기가 될 것"이라며 "해외 선진도시의 성공 전략과 국내 전문가들의 지혜를 모아 우주항공복합도시 조성을 성공적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

