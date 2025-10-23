넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대체거래소(ATS) 넥스트레이드는 오는 27일부터 모든 시장(프리·메인·애프터마켓)에 참여하는 증권사가 기존 19개사에서 31개사로 확대된다고 22일 밝혔다.

그동안 프리·애프터마켓에만 참여하던 다올투자증권, BNK투자증권, 부국증권, 신영증권, IBK투자증권, iM증권, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 한양증권 등 9개사가 이번에 메인마켓 거래에 참여하게 됐다.

상상인증권, 리딩투자증권, 흥국증권 등 3개사는 신규로 넥스트레이드 거래(모든 시장)에 참여한다.

앞서 넥스트레이드는 지난 3월 4일 출범 당시 증권회사의 준비 기간 등을 고려해 한시적으로 프리·애프터마켓에만 참여하는 것을 허용한 뒤 순차적으로 전 시장 참여 전환을 진행해 왔다. 향후 넥스트레이드 신규 회원은 부분 시장 참여가 불가하고, 모든 시장 참여만 가능할 예정이다.





김학수 넥스트레이드 대표는 "넥스트레이드 전체 거래에 참여하는 증권사가 증가해 투자자들의 선택권 확대 및 거래비용 절감 등 긍정적인 효과가 발생할 것"이라며 "향후 글로벌 플레이어의 지속적인 거래 참여 확대가 예상된다"고 밝혔다.

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

