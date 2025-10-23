경기도, 신혼부부 1540쌍에 100만원…11월7일까지 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 청년 신혼부부의 경제적 부담을 덜어주고 생활 안정을 돕기 위해 100만원을 지원한다.

경기도는 지난 8월 2650쌍을 모집 완료했으나 9월부터 12월 사이 결혼하는 신혼부부도 신청할 수 있도록 경기도의회와 추가 예산을 확보해 1540쌍을 지원하기로 하고 이달 27일부터 다음 달 7일까지 추가 모집한다고 23일 밝혔다.

신청 대상은 부부 모두 ▲경기도 주민등록자 ▲1985년 1월1~2006년 12월31일 출생 ▲2025년 8월30일부터 신청일까지 혼인신고를 완료했거나 12월 31일까지 혼인신고 예정 ▲2024년 부부 합산 소득 8000만원 이하 등 요건을 모두 충족해야 한다. 외국인 배우자와 혼인한 내국인도 동일하게 신청할 수 있다.

경기도는 최근 5년간 경기도 거주기간과 2024년 부부 합산 소득수준 등을 고려해 최종 대상자를 선정하고, 12월 중 지원금을 지급할 계획이다.





김선화 경기도 청년기회과장은 "1차 모집 결과 청년 신혼부부의 높은 관심을 확인하고 2차 모집을 결정했다"고 말하며 "앞으로도 청년 신혼부부를 위한 다양한 정책을 마련하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

