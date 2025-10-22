남양주시, 자매도시 영월서 이·통장 전체 워크숍 개최

500여 명 참여…시장 특강·문화탐방 등 진행
경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일과 21일 양일간 강원 영월 일대에서 '2025년 남양주시 전체 이·통장 워크숍'을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 워크숍은 지역 행정의 최일선에서 활동하는 이·통장들의 역량을 강화하고, 상호 간 소통과 화합의 장을 마련하기 위해 추진됐다.
행사에는 500여 명의 이·통장이 참석했으며, 자매도시 영월을 중심으로 △건강교육 △시장 특강 △지역 명소 탐방 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
이·통장들은 영월 장릉과 제천 의림지 등 지역 명소를 탐방하며 문화적 이해를 넓히고, 저녁 만찬 자리에서는 서로의 노고를 격려하며 화합을 다지는 시간을 가졌다. 특히 주광덕 시장이 직접 진행한 특강에서는 민선 8기 시정 방향과 시민 중심의 행정 철학이 공유돼 큰 호응을 얻었다.
주광덕 시장은 "660여 마을의 대표로서 헌신하며 남양주시 슈퍼성장의 발걸음을 함께 해주셔서 감사드린다"라며 "시민시장의 대표인 여러분이 앞으로도 현장의 목소리를 생생하게 전달해주시기를 바란다"고 강조했다.
시 관계자는 "이번 워크숍은 이·통장님들의 노고에 감사드리는 자리이자, 함께 미래를 준비하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 시정의 든든한 동반자인 이·통장님들과 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
