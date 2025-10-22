가평군, 50개 기업 참여 '대규모 일자리박람회' 31일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, '일자리박람회' 개최…30개 기업 현장 채용

청년·중장년에게 폭넓은 채용 기회 제공

경기 가평군은 청년과 중장년층 구직자를 위한 '2025 가평특별군 대규모 일자리박람회'를 오는 31일 오후 2시 한석봉체육관에서 개최한다.

'2025 가평특별군 대규모 일자리박람회' 포스터. 가평군 제공

이번 박람회에는 총 50개 기업이 참여해 다양한 연령대의 구직자들에게 폭넓은 채용 기회를 제공한다. 이 가운데 ㈜오리엔트바이오를 비롯한 30개 기업은 현장 면접을 통해 직접 채용을 진행한다. 나머지 20개 간접참여 기업에 대해서는 가평군일자리센터가 일자리 상담과 알선으로 구인·구직자 매칭을 지원하게 된다.

행사장에서는 △이력서 및 자기소개서 컨설팅 △직업심리검사 △퍼스널 컬러 진단 △명함사진 촬영 △타로 취업운세 등 다양한 취업지원 프로그램과 이벤트가 운영된다. 이를 통해 구직자들이 실질적이고 체계적인 취업 준비를 할 수 있도록 돕는다.

참여 희망자는 가평군일자리센터를 통한 사전 알선 신청 또는 행사 당일 현장 등록으로 참여할 수 있다. 구직신청서와 이력서를 제출하면 현장에서 즉시 구직 면접이 가능하다.





가평군 관계자는 "이번 박람회는 의례적인 채용 행사를 넘어 군민이 자신의 역량을 발견하고 적합한 일자리를 찾는 실질적 기회가 될 것"이라며 "많은 구직자의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

