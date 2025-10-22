BNK금융그룹, 어린이 400명 초청했네… Play on BNK 아이사랑 문화사랑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 부산은행 본점서 음악·영화·나눔축제

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 어린이 400명을 초청해 문화축제를 펼친다.

BNK금융그룹은 지역 문화행사인 'Play on BNK(시민과 함께 즐기다)'의 10월 공연으로 '아이사랑 문화사랑' 행사를 오는 10월 24일 오후 7시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 연다고 22일 알렸다.

'Play on BNK'는 지역 주민에 다채로운 문화 경험을 제공하기 위해 마련한 무료 예술 프로그램이다. 클래식·국악·코미디·강연·영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

18번째를 맞이한 이번 공연은 트럼펫·튜바·트롬본·호른·퍼커션 등 브라스 악기의 역동적인 연주와 퍼포먼스를 선보이는 6인조 '퍼니밴드' 공연으로 문을 연다. 이어 제40회 일본 아카데미상(우수 각본상, 우수 음악상), 49회 시체스영화제(최우수애니상) 등을 수상한 신카이 마코토 감독의 애니메이션 영화 '너의 이름은'을 상영한다.

BNK금융그룹은 초록우산어린이재단과 함께 어린이들에게 다양한 문화체험 기회를 제공하기 위해 이번 무대를 마련했다. 관람 어린이 전원에게 간식과 학용품 세트도 전달해 따뜻한 추억을 선물할 예정이다.

행사 시작 전 오후 6시부터는 부산은행 창립 58주년을 맞아 부산은행 본점 1층 로비에서 '퇴근길 콘서트'가 열린다. 문현동 부산국제금융단지에 근무하는 근로자와 일찍 도착한 관객을 위해 퍼니밴드가 함께하는 '퇴근길 콘서트'는 관객과 가까이에서 소통하는 자리가 된다.





BNK금융그룹 관계자는 "문화행사를 통해 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있기를 바란다"며 "아이들이 더 많은 웃음과 행복을 누릴 수 있도록 다양한 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

