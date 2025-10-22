양평군 "여성의 공감·참여가 군정 변화 이끈다"…군정 간담회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, 여성의 목소리 군정에 적극 반영 약속

여성단체협의회 120명과 군정 간담회 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 21일 평생학습센터 4층 온누리실에서 양평군여성단체협의회 회원 120명을 대상으로 '군정 간담회'를 열고, 여성의 시각에서 바라본 지역 현안과 군정 방향에 대한 의견을 나누는 시간을 가졌다고 22일 밝혔다.

전진선 양평군수가 지난 21일 평생학습센터 4층 온누리실에서 '군정 간담회'를 열고 있다. 양평군 제공

이번 간담회는 단순한 민원 청취나 일방적 설명회가 아닌, 군민이 주체가 되어 군정에 참여하는 열린 대화의 장으로 기획됐다. 특히 여성단체협의회 회원들이 중심이 되어 생활 현장에서 체감하는 불편 사항, 정책에 대한 제안, 지역 발전을 위한 의견 등을 자유롭게 공유하는 의미 있는 자리가 됐다.

행사는 △군정 주요 현안 설명 △여성단체협의회 회원 질의응답 △제안사항 수렴 등의 순으로 진행됐으며, 다양한 세대와 관점을 지닌 여성들이 생활 밀착형 제안과 군정에 대한 깊이 있는 질문을 이어갔다.

전진선 양평군수는 인사말을 통해 "군민 소통의 중심에 여성이 있다는 것은 매우 뜻깊은 일"이며 "지역의 변화는 항상 삶의 현장에 있는 여성들의 의견에서 비롯된다고 생각하며 앞으로도 지속적으로 군정 운영에 여성의 목소리를 적극 반영하겠다"고 밝혔다.





한편, (사)경기도여성단체협의회 양평군지회(회장 민태근)는 지역 내 다양한 분야에서 활동하고 있는 여성 리더들의 모임으로, 봉사·복지·환경·교육 등에서 활발한 활동을 이어가고 있다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

