"내년부터 농협·수협에서도 중도상환수수료 인하된다"

내년부터 상호금융권도 대출금 등 중도상환수수료 인하 예정

내년부터 농협과 수협 등 상호금융권에서도 대출금 중도상환수수료가 인하된다.

금융위원회는 22일 정례회의에서 상호금융권의 중도상환수수료 부과체계 개선을 위한 '상호금융업 감독규정' 개정안을 의결했다고 밝혔다.

금융위는 그동안 금융권에서 구체적인 산정기준 없이 중도상환수수료를 부과하던 문제를 개선하기 위해 대출금 중도상환 시 자금운용 차질에 따른 손실 비용, 대출 관련 행정·모집비용 등 실비용 내에서만 중도상환수수료를 부과토록 '금융소비자보호에 관한 감독규정'을 작년에 개정한 바 있다.

그 결과 대부분 금융회사의 중도상환수수료율이 하락했지만 농협, 수협 등과 같은 상호금융권의 경우 '금융소비자보호에 관한 법률'의 적용을 받지 않아 중도상환수수료 제도 개편이 적용되지 않았고 제도 개선 수요가 지속적으로 제기됐다.

이번 개정안은 상호금융권에 대해서도 다른 금융권과 동일한 중도상환수수료 개편방안을 적용하고자 하는 것으로 농협, 수협, 산림조합의 여수신업무방법서에 '금융소비자보호에 관한 감독규정'에 따른 중도상환수수료 부과방식을 반영토록 하는 내용이다.

규정은 상호금융권의 내규 정비, 시스템 구축에 필요한 시간 등을 고려해 내년 1월1일부터 시행될 예정이다. 각 조합별 중도상환수수료율은 농협중앙회, 수협중앙회, 산림조합중앙회 홈페이지를 통해 공시된다.





새마을금고의 경우에도 연내 '새마을금고 감독기준' 개정을 통해 다른 상호금융권과 마찬가지로 동일한 중도상환수수료 개편방안을 도입할 예정이라고 금융위는 설명했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

