딥테크 투자 열기 '후끈'… 포항강소특구 스케일업 로드쇼 성료

딥테크 기업 투자유치↑… 첨단 신소재 기술창업 생태계↑



첨단 신소재·바이오 유망기업, VC·AC와 36건 투자상담

포항강소연구개발특구는 22일 포스코 국제관 그랜드볼룸에서 특구 내 기업의 투자유치 확대를 위해 '강소특구 딥테크 스케일업 투자 로드쇼'를 개최하며 높은 관심을 모았다.

포항강소연구개발특구는 22일 포스코 국제관에서 ‘강소특구 딥테크 스케일업 투자 로드쇼’를 개최했다. 포항시 제공

이번 행사는 과학기술정보통신부와 연구개발특구진흥재단이 주최, 포항강소연구개발특구가 주관했으며, 포항강소특구 내 딥테크 기업과 벤처캐피탈(VC), 엑셀러레이터(AC) 등 투자 유관기관 관계자 100여명이 참석해 활발한 투자 상담의 장을 이뤘다.

특히 연구개발특구진흥재단의 펀드운용사를 비롯해 포항강소특구의 특화 분야인 첨단신소재 분야 전문 6개 펀드운용사와 특구 내 11개 딥테크 기업이 참여해 의미를 더했다.

행사 1부에서는 특구 펀드, 지역특화 펀드, 국가전략기술펀드 등을 소개하는 펀드 설명회가 진행됐으며, 2부에는 사전 매칭된 강소특구 기업과 펀드운용사 간 36여건의 1대1 밋업이 이어졌다.

이번 행사에 참여한 특구 내 기업은 첨단신소재 분야를 선도하는 특구 제1호 유치기업인 그래핀스퀘어, 제2호 첨단기술기업인 에이엔폴리와 수소전문기업 이너센서, 광음파 혈관영상 원천기술을 가진 옵티코, 전도성 잉크 기반 센서·헬스케어 시스템을 개발하는 마이다스H＆T 그리고 바이오 분야를 선도하는 기업인 이뮤노바이옴, 노바셀테크놀로지, 옴니아메드, 바이오엔, 바이오파머, 그래핀스퀘어케미칼 등이다.

이들 기업은 이번 로드쇼를 계기로 투자기관과의 후속 미팅을 이어가며, 실질적인 투자유치 성과로 연결될 것으로 기대된다.

이강덕 시장은 "이번 행사는 강소특구 내 유망 기술기업들이 투자기관과 직접 교류하며 성장의 기회를 모색한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 핵심 산업 분야 기업들의 기술경쟁력과 투자유치 역량을 강화해 한 단계 더 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





출범 6주년을 맞은 포항강소특구는 창업에서 제조로 이어지는 기업 성장 단계별 맞춤형 지원체계를 구축해왔다. 지난 5년간 ▲투자유치 2133억원 ▲매출액 962억원 ▲신규 고용 994명 등 성과를 달성하며 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

