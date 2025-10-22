장동혁, 중소기업 만나 "노란봉투법 보완할 '공정노사법' 통과시킬 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회, 국민의힘 초청 간담회 개최

장동혁 "중소기업 손톱 밑 가시 뽑겠다"

장동혁 국민의힘 대표는 22일 노조의 사업장 점거 전면 금지를 골자로 하는 공정노사법 등 노란봉투법을 보완할 입법이 필요하다고 강조했다. 통상 문제 대응과 제값 받기 등 현장 애로사항을 해소하겠다고도 약속했다.

장 대표는 이날 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업인 간담회에 참석해 "이재명 정권이 출범하자마자 기업을 옥죄는 노란봉투법과 상법개정안을 일방적으로 밀어붙였다"며 "특히 노란봉투법은 불법을 합법으로, 책임을 특권으로 둔갑하는 악법 중 악법"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표와 김기문 중소기업중앙회장 등이 22일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 노란봉투법이 시행되면 "기업은 미래를 위한 투쟁이 아니라 불법파업에 맞서 생존을 위한 투쟁을 해야 한다"며 "앞장서서 중소기업의 손톱 및 가시를 뽑고 고용과 성장 사다리를 잘 세우겠다"고 약속했다.

아울러 노란봉투법을 보완하기 위해 발의한 공정노사법을 언급하며 "이번 정기국회에서 반드시 통과시켜 건전하고 공정한 노사 관계를 정립하겠다"고 했다. 공정노사법은 노조의 사업장 시설 점거를 전면 금지하고 노조 파업 시 대체근로를 허용하는 내용을 포함한다.

김기문 중소기업중앙회장은 이 자리에서 "지난해 100만 개가 넘는 중소기업과 소상공인이 문을 닫았지만 해결되는 것이 없다"며 "여야가 협의해 민생 법안을 잘 처리해달라"고 당부했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 간담회를 마치고 기자들과 만나 "이재명 정부가 추진하는 다양한 정책이 얼마나 현실과 괴리됐는지 불만의 목소리가 높았다"며 "특히 노란봉투법과 상법개정안 등 기업을 옥죄는 문제와 한미 관세협상과 관련해 정부가 대책을 내놓지 않는다는 불만이 쏟아졌다"고 전했다.

이외에도 중소기업중앙회는 국민의힘에 주52시간제의 탄력적 운영, 중소기업협동조합 협의요청권 도입, 정년 연장 관련 자율성 부여, 노란봉투법 시행에 따른 사업주 방어권 보장 등을 요청한 것으로 알려졌다.





이날 간담회에는 장 대표를 비롯해 김도읍 정책위의장, 임이자 기재위원장, 박 수석대변인, 이철규·박성민·박준태 의원 등이 참석했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

