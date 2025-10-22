송재혁 삼성 CTO "경계 넘나드는 협업에서 반도체 혁신 나와"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 반도체대전 코엑스서 개막

'시너지 통한 반도체 혁신' 주제 기조연설

삼성, 메모리·비메모리 다 하는 유일 회사

"부담일까 생각했지만 오히려 시너지 확신"

송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO) 사장은 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 규모 반도체 전시회 '반도체대전(SEDEX) 2025'에서 "다양한 경계를 넘나드는 협업을 반도체에 적용해 양질의 생산 기술을 개발할 수 있다는 희망이 보인다"고 말했다.

송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO) 사장이 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '반도체대전(SEDEX) 2025'에서 '시너지를 통한 반도체 혁신'을 주제로 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

송 CTO는 이날 기념행사 무대에 연사로 올라 '시너지를 통한 반도체 혁신'을 주제로 기조연설을 하며 이와 같이 말했다.

송 CTO는 언어학과 주조, 기계 분야가 결합해 금속 활자라는 혁신이 이뤄진 점 등을 예시로 들며 "경계를 뛰어넘는 협업으로 혁신을 이룬 사례를 보면 반도체도 협업으로 기술을 생산할 수 있다"고 강조했다.

이어 그는 "삼성이 D램과 낸드, 시스템 반도체, 패키징까지 다 가진 세계 유일한 회사라서 많은 부담이 아닌가 하는 생각을 가진 적 있다"면서 "다양한 과목을 가진 회사가 더 좋은 시너지를 낼 수 있다고 생각한다"고 말했다. 반도체 집적회로 성능이 약 2년마다 2배씩 늘어난다는 '무어의 법칙'처럼 반도체 기술의 진화가 특정 한 기술에 머물지 않고 D램과 낸드, 시스템 반도체, 패키징의 발전이 경계를 넘나들며 이뤄지고 있다는 분석이다.

송 CTO는 "평면 구조를 지나 수직, 본딩, 적층 등의 방식으로 반도체 기술이 발전하고 있다"며 "고객이 원하는 성능과 단위 면적을 공급하기 위한 방향은 일관돼 있다"고 설명했다.

이어 "낸드 개발 직원이 시스템 반도체로, 시스템 반도체 인력이 패키징에 관해 이야기하며 기술적 시너지를 낼 수 있다"며 "낸드와 D램, 시스템 반도체를 하는 데 3개 팀이 필요한 게 아니라 1.5개 팀, 심지어 1개 팀으로 효율적으로 운영할 수 있는 지식의 결합이 이뤄지고 있다"고 평가했다.

송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO) 사장(앞줄 오른쪽에서 두번째)이 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 규모 반도체 전시회 '반도체대전(SEDEX) 2025'에서 자사의 부스에 있는 HBM 전시를 살펴보고 있다. 김형민 기자

송 CTO는 반도체 협업이 물리학을 넘어 지구과학, 생물학 등으로 확장되고 있다며 "삼성 반도체가 지진 전문가를 고용해서 일을 시작할 때가 되지 않았을까 생각한다"고도 덧붙였다.

그는 "협업을 통한 혁신으로 고객들이 원하는 수요에 맞는 양질의 반도체를 생산하는 기술을 개발할 수 있다"며 "소재와 설비, 테스트 패키징 등 다양한 분야의 업체와 학계, 산업계와 함께 기술 개발을 하고 싶다"고 강조했다.





송 CTO는 기조연설 뒤 코엑스 전시장에 마련된 우리나라 반도체 기업들의 부스를 돌며 다양한 기술들을 눈과 귀를 통해 접했다. SK하이닉스 부스에도 들러 자사가 경쟁하고 있는 제품인 HBM4 12단 제품에 대한 설명도 들었다. 이어 마지막에는 삼성전자 부스를 돌며 자사의 기술 발전상을 확인했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

