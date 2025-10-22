코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 장 초반 숨 고르기를 했던 코스피가 오후 반등에 성공하며 사상 최고치를 또다시 갈아치웠다.

이날 코스피는 59.84포인트(1.56%) 오른 3883.68에 장을 마감하며 종가 기준 역대 최고치를 새로 썼다. 6거래일 연속 상승세로, '사천피'(코스피 4000)까지는 이제 약 3%가량만을 남겨둔 상황이다.

앞서 지수는 전장 대비 3.39포인트(0.09%) 오른 3827.23으로 출발한 뒤 미·중 정상회담 불발 경계심과 차익 실현 심리가 확산하며 약세 전환했으나, 기관의 매수세가 살아나며 다시 강세로 돌아섰다.

개인과 외국인이 각각 542억원, 7227억원을 내다 팔 동안 기관이 7623억원어치를 사들이며 지수를 견인했다. 코스피200 선물시장에서도 개인과 외국인이 각각 2379억원, 362억원을 순매도했지만 기관은 2940억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 강세로 마감했다. LG에너지솔루션(4%), 한화에어로스페이스(3.39%), HD현대중공업(3.20%), 삼성바이오로직스(2.53%), 기아(1.99%), 현대차(1.75%), 삼성전자(1.13%), SK하이닉스(0.52%)가 오른 반면 KB금융(-0.60%), 두산에너빌리티(-1.25%)는 내렸다.

같은 날 코스닥은 6.65포인트(0.76%) 오른 879.15 마무리했다. 앞서 지수는 872.51에서 보합 출발한 뒤 낙폭이 확대됐으나, 개인의 매수세가 확대되며 강세 전환했다. 개인이 홀로 1784억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 662억원, 991억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 에코프로가 15% 넘게 뛰며 두드러진 상승세를 보인 가운데 에코프로비엠(3.38%), 알테오젠(1.92%), 리가켐바이오(0.37%)가 뒤를 이었다. 펩트론(-3.85%), HLB(-3.49%), 에이비엘바이오(-1.37%), 파마리서치(-0.71%), 레인보우로보틱스(-0.15%)는 하락했다.

업종별로는 화학(+6.63%), 조선(+4.58%), 운송 물류(+4.48%), 무역 판매(+4.13%)가 상승했다. 비철금속(-1.22%), 미디어 서비스(-0.63%), 창업 투자(-0.38%) 부문은 하락 마감했다.

임정은 KB증권 연구원은 "전일과 반대로 전약후강 흐름을 보이며 이차전지, 조선, 방산 업종이 증시를 견인했다"며 "최근 급등한 반도체, 증권주를 중심으로 차익실현이 나타났으나 해운, 정유·화학 등으로 순환매 움직임이 나타나며 견조한 지수 상승세를 이어갔다"고 총평했다.





한편 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 일본 새 총리 취임에 따른 엔화 약세·달러 강세 여파로 전 거래일보다 2.0원 오른 1429.8원을 기록했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

