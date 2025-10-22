경과원, 보유 '바이오 원천기술' 민간기업 2곳에 이전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도경제과학진흥원이 바이오 원천기술을 민간 기업에 이전했다.

경과원은 22일 수원 광교테크노밸리 바이오산업본부 회의실에서 도내 바이오 중소벤처스타트업 ㈜쓰리에이치랩스, ㈜나노비크와 '경과원 보유 특허 기술이전 협약식'을 갖고 공공 연구성과의 민간 이전에 나섰다.

이날 협약은 경기도가 지원하고 경과원이 개발한 바이오 원천기술을 민간기업에 이전해 신약 및 기능성 제품의 상용화를 촉진하기 위해 마련됐다.

이날 이전된 기술은 율무미강 발효추출물을 활용한 혈당 강하 조성물(㈜쓰리에이치랩스)과 경단구슬모자반 추출 푸코잔틴 화합물을 이용한 항비만 조성물(㈜나노비크) 등 2건이다.

김현곤 경기도경제과학진흥원장(왼쪽 두번째)이 22일 수원 광교테크노밸리 바이오산업본부 회의실에서 도내 바이오 중소벤처스타트업과 바이오 관련 기술이전 협약식을 가진 뒤 기념사진을 찍고 있다.

혈당 강하 조성물은 경과원과 국립부경대학교가 공동개발한 기술로, 동물실험을 통해 포도당 흡수 유전자의 발현 증가 및 혈당 조절 효능이 입증됐다. 향후 당뇨병 치료제 및 기능성 식품 소재로의 활용이 기대된다.

경단구슬모자반은 해조류로 여기서 추출된 푸코잔틴 성분은 지방세포 분화 억제 활성 효과가 확인된 물질로, 비만 예방 및 개선 기능성 제품 개발에 적용 가능성이 높다.

경과원은 향후 기술이전 상담 기업을 중심으로 맞춤형 연구개발(R&D) 지원과 시제품 제작, 인증 컨설팅 등을 연계해 실질적인 사업화 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.





김현곤 경과원장은 "이번 기술이전은 경과원이 10여 년간 축적해 온 연구개발 역량이 산업 현장에서 활용된 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 공공 연구성과의 민간 이전을 통해 도내 바이오기업이 글로벌 시장에서 기술 자립과 경쟁력을 확보하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

