내란특검, ‘계엄해제 표결 방해 의혹’ 추경호에 출석 통보

"피의자 신분 소환 조사 통보… 국회 일정 등 고려해 일정 확정"

"계엄 표결 안 한 의원 모두 고발 상태… 모두 피의자 아냐"

추경호 국민의힘 의원이 지난 8월 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 의원총회에 참석하고 있다.

'국회 계엄해제 표결 방해 의혹'을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대해 소환조사를 받으라고 통보했다.

박지영 특검보는 22일 정례 브리핑에서 "추 의원에게 출석할 것을 공지한 사실이 있고, 추 의원 측이 국회 일정 등을 고려해서 제시한 날짜를 검토한 후에 소환 일정을 확정하겠다"고 밝혔다.

추 의원 측은 국정감사가 끝나면 조사에 응하겠다는 입장이어서, 추 의원이 속한 정무위원회는 오는 28일 종합감사를 끝으로 국정감사가 종료되는 만큼 이를 고려해 출석 일정이 결정될 것으로 전망된다.

특검팀은 지난해 비상계엄 선포 당시 원내대표였던 추 의원이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다고 의심하고 있다.

아울러 특검팀은 김희정 의원에 대한 조사 일정도 조율하고 있다. 김 의원이 소속된 국토교통위원회는 23·27·29일에 국정감사 일정이 있다.

박 특검보는 "국민의힘 의원들에 대해서는 구체적으로 몇 명이라고 말할 순 없지만, 상당수 조사가 됐다"며 "혐의 유무를 판단할 주요한 분들이 상당수 조사 됐고, 김 의원과 추 의원에 대한 조사 일정이 아직 확정되지 않아서 어떤 분이 선후인지 말하기 어렵다"고 했다.

국민의힘 의원 상당수가 조사를 받으면서, 조사 내용 등을 공유할 수 있다는 우려에 대해서는 "물론 같은 당에 있어서 내용을 공유할 가능성을 배제할 수는 없지만, 국민의 대표이고 국민을 위해서 봉사하는 분들"이라며 "본인이 생각하는 사실관계 중심으로 충실히 조사에 응했을 것이라 생각하고 조사 내용 중 충분히 참고할 만한 내용이 있는 것으로 알고 있다"고 했다.





국민의힘 의원 중에서 계엄 해제 표결에 참여하지 않은 국회의원들이 대부분 고발돼 있기 때문에, 이들 모두에 대한 조사가 이뤄지는 것이냐는 질문에는 "표결 참여하지 않은 국민의힘 전체 의원이 다 고발돼 있지만 피의자로 확대해 수사하는 것은 아니다"라며 "특검은 절제된 수사, 필요 범위내에서 수사를 하고 있고 고발이 됐다고 해서 다 피의자 신분이 되는 것은 아니지만, 공범 가능성을 아주 배제하고 있지는 않아서 그 부분도 같이 조사하는 것"이라고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

