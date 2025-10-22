경기도, 프랑스 자동차부품 전시회서 906만弗 수출 상담 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기도경제과학진흥원이 지난 14일부터 18일까지 프랑스 파리 포르트 드 베르사이유(Porte de Versailles) 전시장에서 열린 자동차부품 전시회 '에킵 오또(EQUIP AUTO) 2025'에 참가해 906만 달러의 수출 상담 실적을 거뒀다.

에킵 오또는 독일 '오토메카니카(Automechanika)', 미국 '아펙스(AAPEX)'와 함께 세계 3대 자동차 부품 및 애프터마켓 전문 전시회로 유럽 자동차 산업의 핵심 기업들이 대거 참여하는 글로벌 비즈니스 플랫폼이다.

올해 행사는 '미래 모빌리티(Mobility of Tomorrow)'를 주제로 전동화, 자율주행, 친환경 부품, 스마트 정비 솔루션 등 미래차 산업 전환의 핵심 기술들이 소개됐다.

경기도는 자동차 부품, 전장품, 친환경 소재, 정비 솔루션 등 유망 중소기업 15곳을 선발해 경기도 공동관(Gyeonggi Pavilion)을 구성하고, 참가 기업에 현장 상담, 통역, 전시품 운송 등을 지원했다.

경기도와 경기도경제과학진흥원이 지난 14일부터 18일까지 프랑스 파리 포르트 드 베르사이유(Porte de Versailles) 전시장에서 열린 자동차부품 전시회 '에킵 오또(EQUIP AUTO) 2025'에 경기도관을 개설 운영했다. 경기도 제공

AD

그 결과 총 276건의 상담이 진행됐고, 906만 달러의 수출 상담과 함께 171만 달러 상당의 수출 계약추진 성과를 거뒀다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "최근 한·미 관세협상에도 불구하고 경기도 핵심산업인 자동차에 대한 25% 관세가 여전히 유지되는 등 관련 업계의 위기상황이 지속되고 있다"며 "경기도는 앞으로도 무역위기 극복을 위한 현장형 해외마케팅 지원을 강화하고, 중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





AD

경기도는 국내 자동차 수출기업의 23.2%가 집중된 핵심 산업 거점이지만 올해 미국의 25% 품목 관세 조치로 도내 기업 피해가 집중돼, 중소 자동차기업의 대체시장 발굴과 수출 다변화를 지원하기 위해 이번 전시회에 참가했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>