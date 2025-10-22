주택금융公, 주거취약계층 온누리 상품권 100만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국주택금융공사 광주지사는 광주사회복지공동모금회에 주거 취약계층을 위한 온누리상품권 100만원 상당을 전달했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의열매)는 한국주택금융공사 광주지사로부터 주거 취약계층을 위한 온누리상품권 100만 원 상당을 전달받았다고 22일 밝혔다.

이날 오전 광주 사랑의열매 나눔문화관에서 열린 전달식에는 노제영 한국주택금융공사 과장과 광주 사랑의열매 박동영 배분팀장 및 관계자들이 참석했다. 전달된 상품권은 광주지역 내 주거 취약계층에 전액 지원될 예정이다.

한국주택금융공사는 ▲어르신 주택 연금 ▲서민 내 집 마련 보금자리론 ▲주거 안정 지원 전세자금보증 등 다양한 주거 복지 서비스를 제공하고 있다. 또 지난해에도 광주 사랑의열매를 통해 취약계층을 위한 성금 100만원과 온누리상품권 100만원 상당을 기탁하는 등 지역사회 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다.





노제영 과장은 "주거 취약계층이 보다 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 작은 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





