전남도 여순사건 실무위, 희생자·유족 504건 심의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사건별 심사의견서 작성

명예회복위원회 심사 요청

1·2차 신고 7천465건 대상

연내 100% 조사·심의 추진

김영록 전라남도지사가 22일 전남 동부지역본부에서 열린 ‘여수·순천 10·19사건 제15차 실무위원회 회의’를 주재하고 있다. 전남도 제공

AD

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 실무위원회(위원장 전라남도지사)는 22일 전남도 동부청사에서 제15차 실무위원회를 개최하고, 여순사건 희생자 및 유족 504건의 심의를 완료했다.

이날 회의 결과를 포함, 현재까지 총 6,951건을 심의 완료해 전체 신고건수(1만 879건)의 약 64%를 처리했다.

이번에 심의를 통과한 504건은 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위) 결정 사건 53건, 공적증명서 첨부 사건 260건, 보증인 보증서 첨부 사건 등 191건이다. 사건별 심사의견서를 작성해 여순사건명예회복위원회(위원장 국무총리)에 희생자와 유족 심사 결정을 요청할 계획이다.

실무위원회에서는 여순사건의 진실규명이라는 역사적 책무를 엄중히 인식하고, 법과 절차에 따라 신속하고 공정하게 희생자와 유족 심의 결정에 최선을 다할 방침이다.

김영록 전남도지사는 "올해 안에 1·2차 신고건 7,465건의 조사·심의를 100% 완료하고, 3차 신고건 3,414건도 조속히 처리하겠다"며 "여순사건중앙위원회의 심사 결정이 아직 절반도 진행되지 않은 만큼, 지난 8월 국무총리를 직접 만나 신속한 심사를 위해 심사인력 확충 등을 건의했다"고 말했다.





AD

이어 "여순사건의 진실을 밝히는 일은 갈등과 상처를 넘어 평화와 인권의 가치를 바로 세우는 일이다"며 "이 시대적 소명을 끝까지 완수하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>