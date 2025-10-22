함평군, 국향대전 단체 관람 인센티브 25% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025 대한민국 국향대전' 포스터. 함평군 제공

전남 함평군은 '2025 대한민국 국향대전'의 성공 개최를 위해 특별한 인센티브를 마련했다고 22일 밝혔다.

군은 올해 대한민국 국향대전 기간 유료 관람객 20명 이상을 유치한 국내 여행사와 전세 버스 운송 사업자를 대상으로 입장료의 25%를 지원한다. 이번 국향대전은 오는 24일부터 다음 달 9일까지 17일간 '마법의 국향랜드'를 주제로 함평엑스포공원에서 개최된다.

군은 단체관광객 유치 인센티브를 통해 관광객 접근성을 높이고, 축제와 지역경제에 활력을 불어넣을 예정이다. 지원을 원하는 사업자는 '2025 대한민국 국향대전' 기간 황소의문 주차장(제1주차장) 내 지급 창구(자동차극장 매표소)에 관광객 유치보상금 지급 신청서와 영수증을 함께 제출하면 된다.

이상익 군수는 "여행사와 운송업체의 협조로 더 많은 관광객이 함평을 방문할 수 있도록 인센티브를 마련했다"며 "상생 협력을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 성공적인 축제가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편 '2025 대한민국 국향대전'은 회전목마와 대관람차, 마법의 성 등 환상적인 국화 조형물과 향기로운 국화꽃이 어우러진 테마파크형 전시로, 어린이부터 가족 단위 관람객까지 함께 즐길 수 있는 전시·공연·체험 프로그램이 다채롭게 펼쳐질 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

