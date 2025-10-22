폴라리스세원, 친환경차 공조부품 수주 확대…고객사 다변화 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

자동차용 공조 부품 전문기업 폴라리스세원이 불확실한 대외 환경 속에서도 친환경차 중심의 신규 수주와 고객사 다변화를 통해 성장세를 이어가고 있다고 22일 밝혔다.

폴라리스세원은 최근 고객사 기반을 넓히며 친환경차용 공조 부품의 신규 공급 계약을 잇달아 체결했다. 특히 현대위아와 PHC발레오써멀시스템스와의 협력은 기존 주요 고객 중심의 공급 구조를 보완하고 미래 모빌리티 시장에서 요구되는 통합 열·공조 관리 시스템 대응 역량을 한층 강화하는 계기가 됐다.

이번 신규 수주는 차량 열관리 시스템 전반에 걸친 핵심 부품을 중심으로 이뤄졌으며 향후 단계적으로 양산이 예정돼 있다. 폴라리스세원은 글로벌 친환경차 및 전동화 트렌드에 맞춰 제품 포트폴리오를 고도화하고 있으며 고객 맞춤형 설계 기술과 안정적인 품질 관리 역량을 바탕으로 경쟁력을 높여가고 있다.

회사 관계자는 "다양한 고객사와의 협업이 확대되는 것은 기존 전략 파트너십을 기반으로 구축된 기술 신뢰와 납기 대응력이 주효한 결과"라며 "친환경차뿐 아니라 테슬라·웨이모 등 글로벌 자율주행 및 로보택시 시장 확대에 따른 신규 수주 기회도 늘어날 것"이라고 밝혔다.

이어 "열관리 시스템 고도화가 핵심 경쟁력으로 부상하는 미래 모빌리티 부품 시장에서 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

실적도 이를 뒷받침하고 있다. 폴라리스세원은 지난달 창사 이래 최대 월간 매출을 기록하며 외형 성장을 입증했다. 글로벌 친환경차 판매 축소에도 불구하고 기확보한 수주를 통해 오히려 친환경차향 부품 공급이 확대되었다는 것이 회사 측의 설명이다.





AD

한편 폴라리스세원은 생산 대응력 강화를 위해 경기도 화성시 향남읍에 제3공장을 신규 확장했다. 현재 핵심 공조 부품 생산 설비를 중심으로 가동을 시작했으며, 주요 공정 구축 및 고객 품질인증 완료 후 본격적인 양산 체제에 돌입할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>