WHE2025 '글로벌 수소 컨퍼런스' 12월 개최

오는 12월4일부터 7일까지 열리는 경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 열리는 세계수소엑스포(WHE) 2025 조직위원회(공동조직위원장:김재홍 한국수소연합 회장, 강남훈 한국자동차모빌리티산업협회 회장)는 '리더십&마켓 인사이트', '하이드로젠 딥 다이브', '컨트리 데이' 등 3개의 트랙으로 국제 컨퍼런스를 개최한다고 22일 밝혔다.

WHE 2025는 전 세계 수소 기업들이 참가해 최신 기술과 트렌드를 선보이며 글로벌 협력 기회를 마련하는 세계 최대 규모의 수소 산업 이벤트다, 올해부터는 '수소 국제 컨퍼런스'와 수소 산업 전시회인 'H2미트'가 통합돼 컨퍼런스와 전시회를 아우르는 행사로 진행될 예정이다.

조직위원회는 이번 국제 컨퍼런스를 ▲리더십 & 마켓 인사이트(주요국 정부 및 산업계의 수소 정책 및 산업 동향 발표), ▲ 하이드로젠 딥 다이브(국내외 주요 기업 및 전문가의 수소 기술개발 동향 및 산업전략 논의), ▲컨트리 데이(3개 국가의 주제별 수소 산업 발표) 등 3개 트랙으로 구성해 개최할 예정이다.

이번 컨퍼런스 및 부대행사에는 총 100여 명 이상의 연사가 참여하고, 관련 기업 및 기관에서 약 5000여 명이 참석할 것으로 예상된다. 규모와 내용 면에서 역대 최대 및 최고 수준의 수소 국제 컨퍼런스로 기록될 전망이다. 특히 하이드로젠 카운슬 소속 최고경영자(CEO) 등 약 200여 명의 글로벌 인사들이 함께할 예정이다.

김재홍 WHE 2025 조직위원장은 "이번 행사는 명실공히 국내 최대 및 최고 수준의 수소 전문 국제 컨퍼런스가 되도록 오랜 기간에 걸쳐 많은 준비를 했다"면서 "수소 주요 국가들의 정책 방향을 공유하면서 국제기구 및 글로벌 산업계가 공급 및 수요 창출을 위한 국제공조 방안과 비즈니스 기회 창출을 함께 논의하는 귀중한 자리가 될 것"이라고 밝혔다.





행사에 대한 전반적인 내용은 WHE 2025 홈페이지에서 확인할 수 있다.





